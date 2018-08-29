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Что стоит за "Разводом века"? Каковы планы Степаненко? Версия адвоката
По инф. argumenti.ru   
29 Августа 2018 г.
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Адвокат народного артиста Евгения Петросяна Сергей Жорин раскрыл замысел супруги юмориста, подавшей иск на развод с ним и на раздел совместно нажитого имущества после 30-летнего брака. Защитник Петросяна рассказал, что Елена Григорьевна Степаненко не спешит разводится с мужем, в связи с чем затягивает бракоразводный процесс.

По мнению адвоката, работающего с некоторыми российскими звездами, Степаненко не заинтересована и не хочет разрывать отношения с Петросяном.

"Мы уверены, что она передумала, теперь ее задача намеренно затянуть этот судебный процесс как можно дольше, то есть как можно дольше оставаться женой Петросяна", - заявил Жорин в интервью телеканалу РЕН ТВ. Защитник юмориста предположил, что Степаненко хочет вынудить Петросяна передумать разводиться или согласиться на условия.
Жорин полагает, что развод может растянуться на месяцы, а раздел имущества даже на годы.

А сам Евгений Петросян вернулся из Крыма и начал подготовку к новому творческому сезону, сообщают argumenti.ru

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