Братчанка подкинула младенца в туалет роддома

В Братске Иркутской области в туалет перинатального центра подкинули новорожденного ребенка.

Судя по видео с камер, младенца в сумке принесла в пятницу женщина, которая вела за руку девочку лет четырех. Она оставила новорожденную в туалете и ушла.

Девочку спасли, она здорова и чувствует себя хорошо. В ближайшее время ребенка передадут в Детскую городскую больницу.

В СК устанавливают личность женщины.

Увы, но есть женщины, которым дети совсем не нужны, материнский инстинкт у них отсутствует напрочь. Как правило, это женщины из беднейших, маргинальных слоев общества (а еще - совсем юные дурочки, сами, по сути, дети). Но ни бедность, ни глупость - не могут быть оправданием подобному поведению.

По инф. rosbalt.ru

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