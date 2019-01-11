Американский эксперт встревожен успехами России и Китая в гонке вооружений

Генерал-майор армии США в отставке Говард Томпсон в статье для The Hill заявил, что Россия и Китай достигли «четвертого измерения» в военной сфере.

Особое внимание он обратил на гиперзвуковое оружие, которое значительно расширяет оборонные возможности стран. В качестве примера он привел испытания российского комплекса «Авангард» в декабре, равного которому нет в Вашингтоне.

«Российские и китайские исследования, испытания и разработки гиперзвукового оружия значительно опередили результаты аналогичных исследований в США», — написал Томпсон.

Бывший командующий Северным командованием США призвал Пентагон уделить больше времени подобным разработкам, позволяющим поражать цели по всему миру.

Военный ссылается на доклад Института аэрокосмических исследований Митчелла, согласно которому все существующие средства ПВО станут бессильны перед подобными видами оружия.

По инф. rosbalt.ru

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