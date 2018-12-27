Видео запуска российского "Авангарда" проникло в интернет

Видео испытаний ракетного комплекса «Авангард», запуск с которого произвели по команде президента России Владимира Путина, появилось в интернете.

На кадрах виден непосредственно запуск ракеты и вертикальный полет. Пуск проведен из района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае, которую поразил в назначенное время, сообщает пресс-служба Кремля. Планирующий крылатый блок совершил горизонтальные и вертикальные маневры во время полета на гиперзвуковой скорости.

«Уже в следующем году система «Авангард» будет поступать на вооружение. Будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что новейшее оружие обеспечит безопасность России на ближайшие десятилетия, благодаря тому, что «кратно увеличит потенциал армии и флота».

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ