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Видео запуска российского "Авангарда" проникло в интернет
По инф. polit.ru   
27 Декабря 2018 г.
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army cosmos

Видео испытаний ракетного комплекса «Авангард», запуск с которого произвели по команде президента России Владимира Путина, появилось в интернете.

rocket avangard 55

На кадрах виден непосредственно запуск ракеты и вертикальный полет. Пуск проведен из района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае, которую поразил в назначенное время, сообщает пресс-служба Кремля. Планирующий крылатый блок совершил горизонтальные и вертикальные маневры во время полета на гиперзвуковой скорости.

«Уже в следующем году система «Авангард» будет поступать на вооружение. Будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что новейшее оружие обеспечит безопасность России на ближайшие десятилетия, благодаря тому, что «кратно увеличит потенциал армии и флота».

Polit.ru

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