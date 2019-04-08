Алла Пугачева сменила прическу и очень помолодела

Примадонна российской эстрады, готовящаяся к своему первому за последние несколько лет концерту, сменила образ.

Музыкальный критик и журналист Артур Гаспарян опубликовал в своем Instagram фото с артисткой на репетиции, на котором она запечатлена с длинным каре и геометрической челкой. Кроме того, Алла Пугачева, как видно на фото, вернулась к своему натуральному рыжему оттенку волос.

Напомним, юбилейное шоу в честь 70-летия певицы пройдет в Кремле 17 апреля.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ