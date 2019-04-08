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Алла Пугачева сменила прическу и очень помолодела
По инф. rosbalt.ru   
08 Апреля 2019 г.
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Примадонна российской эстрады, готовящаяся к своему первому за последние несколько лет концерту, сменила образ.

Алла Пугачева сменила прическу и очень помолодела

Музыкальный критик и журналист Артур Гаспарян опубликовал в своем Instagram фото с артисткой на репетиции, на котором она запечатлена с длинным каре и геометрической челкой. Кроме того, Алла Пугачева, как видно на фото, вернулась к своему натуральному рыжему оттенку волос.



Напомним, юбилейное шоу в честь 70-летия певицы пройдет в Кремле 17 апреля.

По инф. rosbalt.ru

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