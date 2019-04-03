«С ней тяжело работать, но мне нравится»: Дружинин рассказал о подготовке к концерту Пугачевой

Не так уж много осталось до грандиозного концерта Аллы Пугачевой – он пройдёт 17 апреля в Кремле. Фанаты своего волнения не скрывают, а СМИ пестрят новостями о приближающемся выступлении Примадонны, которое наверняка станет последним в её карьере.

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Недавно о деталях большого концерта «Алла Пугачева. P.S.» рассказал Егор Дружинин, который вместе с легендарной певицей работал над хореографией одного из самых значимых музыкальных событий года.



Вместе с Дружининым и самой Аллой Борисовной над хореографией работала руководитель балета "Todes" Алла Духова. По признанию Егора, с Пугачевой он трудится далеко не в первый раз, причём это никогда не бывает просто. Требовательная певица умеет ставить свои строгие условия, но Дружинину это только нравится.



По его словам, Алла Борисовна вникает в каждую деталь процесса, постоянно находит себе полезное дело. Даже профессиональных хореографов она порой сама учит танцам, так что Дружинину иногда приходится быть «на подхвате» у Примадонны.



Способ этот, признаётся Егор, нетрадиционный. Обычно все вопросы решает режиссёр, а здесь сам артист выходит на первый план. Но своей бодростью и отличным настроением Пугачева лишь заряжает других участников будущего концерта. Репетиции, как замечает Дружинин, проходят один раз в неделю. При этом он замечает, что «шоу не будет перенасыщено визуальными эффектами». Всё в грандиозном концерте сконцентрируется вокруг самой певицы.



Сейчас Алла Пугачева очень активно готовится к концерту в честь своего 70-летия. Певица даже успела похудеть, на что бурно отреагировали её фанаты. Билеты на выступление раскупили за первые пару часов их продаж, а сейчас их можно приобрести лишь у перекупщиков по огромной цене. Говорят, за место в партере придётся отдать 375 тысяч рублей! Но такой ажиотаж вокруг всего действа объясняется просто: всё-таки Алла Борисовна выступает впервые за долгие десять лет.



Ранее грандиозный концерт уже успел собрать вокруг себя немало скандалов. Многих шокировали слухи об огромной сумме, которую потратят на шоу – аж 40 миллионов рублей! Негативно по этому поводу высказался музыкальный журналист Сергей Соседов. По его словам, не стоит ставить такие неоправданно завышенные цены на певицу, которая давно растеряла свой талант.



Конечно, многие не согласятся с журналистом. Поклонников у Аллы немало, да и друзей тоже хватает. Некоторые из них получили личные приглашения. Так, давний фанат Примадонны Филипп Киркоров окажется на концерте бесплатно. А вот Владимир Пресняков, отец первого внука Пугачевой, не удостоился такой чести. О концерте он узнал сам из Интернета, так что билет намерен покупать на свои собственные деньги.

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