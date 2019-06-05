Алкоголь на прилавках всё чаще палёный, увы

В 2018 году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией достиг 35,5 случаев на 100 тыс. населения, и это самый большая цифра за последние пять лет.

С 2013 года данный показатель неуклонно снижался: с 36,4 на 100 тыс. населения до 32,0 в 2017-м. При этом в 2018 году количество таких отравлений с летальным исходом чуть снизилось — с 0,082 на 1 тыс. населения годом ранее до 0,078.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора, всего за период в 2013-2018 годов в стране было зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений алкоголем, в том числе 78 252 случая (26,3%) закончились смертью.

Между тем эксперты разъясняют, что население нашей страны тянет к алкоголю исключительно потому, что это культурная потребность, а не физическая, как думают многие. «Пьянство для русского человека — это не состояние алкогольного опьянения, а единственный способ почувствовать себя свободным, причем не только идеологически, но и социально», — считает историк Даниил Коцюбинский.

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Первое место по количеству отравлений «держит» этанол. Но зафиксированы и случаи отравления «неуточненным» спиртом (это одеколоны, парфюм, денатурат, суррогаты алкоголя, тормозная жидкость и тому подобное).

Роспотребнадзор со ссылкой данные Росстата за 2017 год указывает, что в структуре продаж алкоголя в пересчете на душу населения в целом на первой позиции — пиво (78,3%). За ним идут виноградные и плодовые вина (9,9%), третье место — за водкой и ликероводочными изделиями (8,8%). В конце списка — шампанские и игристые вина (1,8%) и коньяки (1,1%).

Минздрав, в свою очередь, утверждает, что потребление алкоголя в РФ за последние восемь лет снизилось вдвое — с 18 до 9,3 литра на душу населения.

Тем не менее, пьянство в России по-прежнему является одной из самых больших бед. Наслаивается на это и другая, более глобальная проблема — смертность в России пока всё еще превышает рождаемость. Власти надеются, что естественная убыль населения сменится устойчивым приростом лет через пять... Поживём-увидим.

По инф. rosbalt.ru

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