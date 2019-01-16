Смертность в России опять превысила рождаемость. Власти почему-то надеются на 2023-й...

Смертность в РФ за 11 месяцев минувшего года превысила рождаемость на 193 тыс. человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на сессии Гайдаровского форума.

Как сообщает ТАСС, Голикова уточнила, что самая большая убыль населения (7 человека на 1 тыс. жителей) была зафиксирована в пяти областях — Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской. А на Северном Кавказе, в Якутии, Туве и Тюменской области, добавила она, отмечен естественный прирост населения.

Голикова выразила надежду, что естественная убыль населения в 2023—2024 годах сменится приростом.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено в ближайшие 6 лет направить около 3,8 трлн рублей на реализацию национального проекта «Демография».

Напомним, что портал для пожилых "Мои года" постоянно публикует вести с фронтов борьбы с демографической проблемой в России. Немудрено, ведь это и будущее страны, и один из факторов, на которые кивают власти, проводя болезненную пенсионную реформу, к которой столь чувствителен наш читатель старшего возраста.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ