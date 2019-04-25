Минздрав: в России стали меньше пить!

Потребление алкоголя в РФ за последние восемь лет снизилось вдвое — с 18 до 9,3 литра на душу населения. Цифры привела глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в среду на итоговой коллегии министерства.

По ее словам, сообщает ТАСС, к снижению «пития» привела проводимая министерством работа. Сократилось и потребление табака, добавила она.

Министр также отметила, что снизилось и количество отравлений спиртным, и связанных с алкоголем болезней, что привело к снижению смертности мужчин трудоспособного возраста на 18% (с 2012 года).

Напомним, что пьянство остается одной из основных проблем в России - это влияет на продолжительность жизни, на демографическую ситуацию... Да, в стране давно (с царских времен!) закрепилась традиция глушить любые проблемы и отмечать любые радости алкоголем. Но одним из основных факторов, влияющих на склонность к алкоголю - является моральная, психологическая ситуация безысходности, когда огромные массы людей чувствуют себя никому не нужными козявками, не имеющими личных перспектив. Такова социально-экономическая ситуация в стране, где система государственно-олигархический капитализма отключила для рядовых людей возможности самореализации в предпринимательстве. Именно поэтому стоит воспринимать сообщение Вероники Игоревны как обнадеживающее: снижение потребности в алкоголе означает, что какие-то слои общества (будем надеяться, что это прежде всего молодежь!) нашли все-таки для себя какие-то пути для самореализации. ...Людям, активно зарабатывающим и строящим свое будущее - не до бутылки, грубо говоря.

По инф. rosbalt.ru

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