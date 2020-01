А вы по молодости «битломанили»? Нынче — Всемирный день «The Beatles»!

Сегодня из колонок и наушников настоящих меломанов звучат «Yesterday», «Yellow Submarine», «Let It Be» и другие творения одной из самых популярных музыкальных групп всех времён и народов — легендарной четвёрки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day).

Дата праздника выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе тогда ещё никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился ещё один будущий «битл» — Ринго Старр.

16 января 1964 года случилось другое знаменательное событие в истории «The Beatles»: журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошёлся миллионным тиражом всего за 10 дней.

В привычном составе «The Beatles» отработали восемь лет. За это время они официально выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом. Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла (например, Элвису Пресли и Эдди Кокрену), «The Beatles» пришли к собственному стилю.

Вообще, группа не сразу стала называться «The Beatles» (от слов beetle (жук) и beat (бит, удар, ритм)). Сначала она именовалась The Quarrymen (в честь школы Quarry Bank, в которой учились музыканты), потом — Johnny and The Moondogs и Long John and The Silver Beetles.

За это время музыканты перешли от исполнения весьма простых песенок скиффл (британская разновидность любительского рок-н-ролла) к жёстким рок-н-роллам авторства Литтл Ричарда, Чака Берри и Карла Перкинса.

Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее название «битломания».

Эта «эпидемия» коснулась и СССР. «The Beatles» была одной из групп, которая повлияла на становление советского рок-н-ролла. Многие отечественные рок-исполнители, сочиняя собственные произведения, основывались на музыке и текстах битлов.

Был в нашей стране даже главный «битломан» — Николай Васин. Ещё в 1970-е годы он начал собирать домашний музей «The Beatles», где важнейшим артефактом была пластинка группы с автографом самого Джона Леннона. Васин был единственным в Союзе человеком, имевшим подобную ценность. Также он организовывал полуподпольные дни рождения битлов, в которых принимали участие лучшие музыканты Санкт-Петербурга.

