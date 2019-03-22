А вы не против того, чтобы скинуться на поддержку цен в Крыму?

На основные продукты в Крыму будут сдерживать цены. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Естественно, с остальной страной в таких случаях не советуются - несмотря на то, что подобные меры будут осуществляться за счет граждан других территорий. Но, хотя бы, извиниться перед остальной страной - могло бы придти в голову...

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин встречался с представителями общественности Крыма. После этого были «приняты необходимые решения, связанные с необходимость сдерживания цен на основные продукты питания, и вопросы, связанные с созданием туристической инфраструктуры».

Ранее Росстат сообщал, что потребительские цены в РФ за период с 5 по 11 марта 2019 года выросли на 0,1%, как и в предыдущие шесть недель. Таким образом, с начала текущего года инфляция в стране достигла 1,6%. В прошлом году инфляция в целом за март-2018 набрала 0,3%, а с начала года — 0,8%.

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"КрымНаш" и прочие "вежливые люди") - была с энтузиазмом поддержана большинством граждан РФ пять лет назад. Да и сейчас она всячески одобряется - и поэтому вряд ли мера по поддержке потребительских цен на полуострове вызовет какое-то негодование. Хотя, если задуматься, она будет осуществляться за счет остальных граждан страны: ведь госбюджет, который в том или ином виде продотирует цены в Крыму - падает не с неба. Он формируется из налогов отечественных предприятий и граждан (а повысившийся НДС, скажем, уплачивают, по факту, все потребители - т.к. его закладывают в цену товара, оттого и Напомним, что акция по включению Крыма в состав России (и прочие "вежливые люди") - была с энтузиазмом поддержана большинством граждан РФ пять лет назад. Да и сейчас она всячески одобряется - и поэтому вряд ли мера по поддержке потребительских цен на полуострове вызовет какое-то негодование. Хотя, если задуматься, она будет осуществляться за счет остальных граждан страны: ведь госбюджет, который в том или ином виде продотирует цены в Крыму - падает не с неба. Он формируется из налогов отечественных предприятий и граждан (а повысившийся НДС, скажем, уплачивают, по факту, все потребители - т.к. его закладывают в цену товара, оттого и дорожает все ...)

Нет никаких сомнений, что сегодня лишь считанные единицы граждан засомневаются: а справедливо ли оплачивать нормальную жизнь крымчан из собственного кошелька? Но практически наверняка уже в ближайшем будущем, по мере нарастания экономических проблем в России, таких людей будет становиться все больше (и это касается не только Крыма, конечно - а и всяческих мегапроектов, гонки вооружений, расходов на госаппарат и многочисленных правоохранителей...). И властям надо бы потихоньку учиться объяснять свои решения всей остальной стране. Какие-то пояснительные реверансы делать, что ли...

По инф. rosbalt.ru

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