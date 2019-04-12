90-летнему пилоту собака помешала управлять самолетом. Человек погиб. Пес выжил...

В США эксперты назвали причину авиакатастрофы в районе города Монтичелло, штат Айова. Сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США установили, что виновницей трагедии стала собака.

Как говорится в отчете, опубликованном на сайте организации, 90-летний пилот, который управлял самолетом, перевозил в рубке собаку. По версии следователей, во время посадки пес, весивший около 35 килограммов, «вошел в контакт со средствами управления самолетом». В результате пилот потерял управление, самолет рухнул.

Пилот погиб, однако собака осталась жива.

По инф. rosbalt.ru

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