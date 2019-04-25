12-летний фигурист из России зафиксировал на видео свой пятерной тулуп!

Российский фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).

Максиму Белявскому 12 лет, он тренируется в ЦСКА в группе Сергея Давыдова. В 2018 году спортсмен вышел в финал шоу «Ледниковый период. Дети».

Это первый случай в истории, когда фигурист исполняет такой прыжок. Ранее «близкие к идеалу» попытки акселя в 4,5 оборота демонстрировали Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев.

Polit.ru

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