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12-летний фигурист из России зафиксировал на видео свой пятерной тулуп!
По инф. polit.ru   
25 Апреля 2019 г.
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Российский фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).

12-летний фигурист из России зафиксировал на видео свой пятерной тулуп!

Максиму Белявскому 12 лет, он тренируется в ЦСКА в группе Сергея Давыдова. В 2018 году спортсмен вышел в финал шоу «Ледниковый период. Дети».

Это первый случай в истории, когда фигурист исполняет такой прыжок. Ранее «близкие к идеалу» попытки акселя в 4,5 оборота демонстрировали Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев.

Polit.ru

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