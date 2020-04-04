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Национальный музей приглашает на виртуальные туры
По инф. Восток-Телеинформа   
04 Апреля 2020 г.
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Музеи закрыты на карантин, но, интернет делает их коллекции доступными. Так, с коллекцией 3D-туров Национального музея Бурятии можно ознакомиться на сайте музея. Эта коллекция собиралась на протяжении многих лет, пополняясь с каждой новой выставкой. Каждая из этих выставок была уникальна, поскольку собиралась зачастую из экспонатов музеев других регионов.

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В частности, в экспозиции «Серебряные небеса» представлено около 300 украшений. Это самая крупная за последние годы выставка бурятских национальных украшений. В зале украшения представлены поколлекционно по принципу «от макушки вниз» — коллекция дэнзэ (навершия головных уборов); головные, накосные, височные украшения, серьги; коллекция буддийских амулетниц – гуу; поясные украшения – подвески hанжуурга, перстни, браслеты; коллекция ножей и огнив хэтэ. Представлены и полные костюмные комплексы бурятских родов. В центре витрины отведены работам современных мастеров.

Кроме того, сможете увидеть такие выставки, как «Сокровища буддийского искусства. Новые грани», «Мистерия», «Свет веры православной», «Тайны Селенгинского острога» и многие другие.

По инф. Восток-Телеинформа

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