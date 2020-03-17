Карантин: в Улан-Удэ отменили все массовые мероприятия

В Улан-Удэ под запрет попадут все массовые мероприятия. Это связано с решением, которое было принято накануне, 16 марта, на заседании Республиканского оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий и предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Бурятии под председательством главы республики Алексея Цыденова.

Ограничения коснутся таких крупных спортивных мероприятий, как турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза И.В. Балдынова, запланированный на 20 марта, и турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев» 21 марта, о проведении которых администрация города сообщала накануне.

Все меры приняты с открытой датой до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в мире, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на управление по информационной политике города.

По инф. Восток-Телеинформа

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