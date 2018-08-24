Врачи в тревоге: больных ожирением все больше





Диагноз "ожирение" поставлен уже 2 млн россиян, информирует "РГ". Причем "утолщение" нации нарастает стремительно: за последние пять лет количество таких пациентов выросло почти в 1,5 раза. Такие данные на днях привел минздрав.

Ожирение - серьёзная болезнь

И хотя относительные цифры вроде невелики (речь идет о 1,3 процента населения), но это дилетантское суждение. Во-первых, до врача доходят не все, и, следовательно, диагноз получают лишь немногие, а потому в реальности больных ожирением намного больше, чем в статистических сводках. Во-вторых, метаболический синдром молодеет: лишний вес и ожирение встречаются все чаще и у подростков, и у детей. И тут уже шутки в сторону: на нас наступает "эпидемия" - когда вслед за родителями толстеют дети. За последний год диагноз ожирение был впервые поставлен 7 тысячам подростков (14-17 лет) и 15 тысячам детей младше 14 лет.

Ожирение - это не просто эстетическая проблема, это тяжелое заболевание

Еще одно исследование "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России", которое проводится каждые пять лет, показало, что ожирением страдают примерно каждый четвертый мужчина и каждая третья женщина. И в НИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи с этими данными согласны: нация толстеет буквально на глазах.

Врачи предупреждают: ожирение - это не просто расстройство обмена веществ и эстетическая проблема, это тяжелое системное заболевание, вызывающее массу других недугов: сердечно-сосудистых, диабет, почек, суставов.

По большому счету есть две базовые причины наступления ожирения: 1) неправильное (несбалансированное, избыточное) питание и 2) недостаток физической активности. А дальше уже можно анализировать "детали", из-за чего нарушается наше пищевое поведение и почему мы предпочитаем диван пробежке.

С едой часто просто не хватает знаний. Например,не все знают, что чем сильнее переработан продукт, чем более он "рафинированный" (белый сахар, белая мука и хлеб из нее), тем более "пустые" калории с такой едой мы получаем. Калорий много, а витаминов, минеральных веществ и нутриентов в такой еде нет. Или, наоборот, если продукт "напичкан" скрытыми жирами, солью, сахаром, вкусовыми добавками (это все промышленные мясные продукты, весь фастфуд, соусы и полуфабрикаты), мы кроме лишних калорий получаем с ним слишком много всевозможных химических, не нужных нашему организму веществ. И в том, и в другом случае со временем организм "устает" выводить все лишнее, возникают проблемы с обменом веществ. Сначала вес просто растет. Но со временем жировая прослойка начинает "работать" сама на себя: жировая ткань - это уже доказано - является самостоятельным эндокринным органом. И если подкожный жир специалисты считают менее опасным (более того, в нормальном количестве он нужен для здоровья), то внутренний, висцеральный, вырабатывает гормоны, которые еще больше нарушают баланс в организме, "завязывают" метаболический узел, и "просто" лишний вес со временем переходит в стадию ожирения.

"Ожирением обусловлены каждый второй случай сахарного диабета второго типа, каждый пятый случай ишемической болезни сердца и от 7 до 40 процентов некоторых видов рака, - прокомментировал ситуацию глава Фонда независимого мониторинга медуслуг и охраны здоровья Эдуард Гаврилов. - Мы призываем федеральные и региональные органы управления здравоохранением со всей серьезностью подойти к работе с населением в целях продвижения выбора гражданами здорового образа жизни и правильного питания".

Как понять, "уже" толстый или "еще" не очень

Врачи выделяют четыре степени ожирения. Для этого используется показатель индекса массы тела - ИМТ. Чтобы вычислить ИМТ, надо разделить вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Например, при весе 72 кг и росте 1,72 м ИМТ составит 24,3 - это верхняя грань нормы. Чем больше ИМТ, тем сильнее ожирение и риск связанных с ним заболеваний (прежде всего - сахарного диабета, заболеваний сердца и сосудов).

Мнение

Мария Гмошинская, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии ФГБУН ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи:

- Ожирение - очень часто семейная болезнь. Потому что родители программируют лишний вес не только в раннем детстве, перекармливая ребенка, но даже еще до его рождения, во время внутриутробного развития. Если мама во время беременности ест неправильно, если и она, и ее муж и сами имеют лишний вес, почти гарантированно такие же проблемы будут и у детей. По-хорошему, корректировать питание нужно еще до беременности. А уж если она наступила - тем более. И дело не только в том, чтобы будущая мать питалась правильно, чтобы ребенок нормально развивался. Важно еще и то, что будущие вкусовые предпочтения, будущие пищевые привычки формируются у ребенка еще до рождения. Самое неприятное и опасное, когда родители, и особенно бабушки-дедушки, не видят в детской полноте ничего плохого. А о последствиях не задумываются.

Что важно для фигуры, кроме правильной еды?

Диетологи шутят, что они должны одновременно быть и психотерапевтами. Потому что нарушения в пищевом поведении часто возникают на фоне острого или хронического стресса. Поэтому советы такие.

1.Обязательно двигаться

Восьмичасовое сидение за компьютером получасовой прогулкой не компенсировать. Нужны длительные низкоинтенсивные нагрузки (например, рекомендуемые кардиологами 10 тысяч шагов каждый день), а к ним силовые упражнения, помогающие поддерживать мышечную массу. Именно работа мышц требует наиболее заметных затрат энергии. Поэтому чем больше мышечная масса - тем легче сжигается жир. Но также важны упражнения на гибкость и растяжку.

2. Нормализовать сон

Во время сна вырабатываются ферменты, помогающие расщеплять жир. Если мы спокойно спим, значит, мы справились со стрессом и не будем его "заедать". Одно из важнейших условий для здорового сна (которое мы часто нарушаем) - это полная темнота. Специалисты по сну - сомнологи - уверяют, что здоровый сон нарушает даже свечение электронных часов, не говоря уже об уличном ночном освещении, проникающем в окна. Именно поэтому за рубежом давно используют особые шторы, сохраняющие абсолютную темноту в комнате.

3. Хороший тонус и настроение

Еда не должна быть главным удовольствием в жизни - если у человека не будет других радостей, он неизбежно станет "зацикливаться" на еде и переедать. Нужно наполнить свою жизнь интересными занятиями - в принципе любыми. Полезнее, если они к тому же будут связаны со свежим воздухом и движением, - нормализовать обмен веществ будет намного проще.

Где в России больше всего толстых (% взрослого населения)

Алтайский край - 5,40%;

Магаданская область - 3,40%;

Курганская область - 2,77%;

Тюменская область - 2,45%;

Оренбургская область - 2,42%.

Наиболее благополучная ситуация

Приморский край - 0,43%;

Москва - 0,53%;

Еврейская АО - 0,55%;

Саха (Якутия) - 0,59%;

Северная Осетия - Алания - 0,61%.

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