Выбор центра репродукции - первый шаг в лечении бесплодия

Иметь детей – естественное желание многих пар, но не всегда получается зачать ребенка самостоятельно. Такая проблема распространена во всем мире, трудности с наступлением беременности испытывают около 20% супружеских пар.
Если возникла проблема с зачатием, то нужно как можно быстрее выявить причину и начать лечение бесплодия.
Как выбрать центр репродукции для лечения бесплодия?
В таких ситуациях на помощь приходят врачи из клиник планирования семьи. Выбор заслуживающего доверия центра репродукции – это первый и очень ответственный шаг к рождению здорового малыша.
Как можно понять, что нужна помощь врача-репродуктолога в лечении бесплодия?
В норме у молодой супружеской и здоровой пары беременность наступает примерно в течение года при отсутствии средств контрацепции – таковы стандарты ВОЗ. Если этого не происходит, то супругам ставится диагноз бесплодие.
Специалистами доказано, что возраст имеет важное значение – если речь идет о людях старше 35, то рекомендуется обращаться к специалисту уже через полгода попыток забеременеть. Чем старше человек, тем меньше шансов на зачатие и выше риск генетических отклонений.
Сейчас существует множество репродуктивных центров, которые занимаются лечением мужского и женского бесплодия.
Проще всего начать поиск со сбора информации в интернете и чтения отзывов. Полезные сведения можно почерпнуть на специальных форумах.
Желательно выбрать клинику, которая удобно расположена, так как посещать её придется не один раз.
Нужно убедиться, что выбранная клиника имеет все нужные документы, полностью укомплектована врачами, работающими на постоянной основе.
Важно ознакомиться с перечнем услуг, которые оказывает клиника репродуктивного здоровья и узнать, есть ли возможность пройти все дополнительные исследования, если это понадобится.
Передовой центр планирования семьи оказывает максимальный спектр услуг: выявление причин и мужского и женского бесплодия в максимально короткие сроки, последующее лечение, осуществление процедуры ЭКО, криоконсервация яйцеклеток и спермы, пренатальная диагностика, генетическое обследование.
Важно посмотреть статистику положительных результатов. При этом нужно учитывать, что эффективность работы репродуктивного центра определяется не только общим количеством беременностей, а тем, сколько беременностей оказались успешными.
Кому ещё может понадобиться помощь клиники планирования семьи?
Центры репродукции помогают сохранить возможность зачатия собственного ребёнка пациентам с онкологическими заболеваниями. Для этого следует обратиться в центр до начала химио- или лучевой терапии для консультации. Обычно в таких случаях у пациентки берут ткань яичника и замораживают – это процедура называется криоконсервированием. Генетический материал хранится в криобанке репродуктивного центра до выздоровления женщины.
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