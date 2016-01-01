Сердечный приступ: симптомы, которые нельзя игнорировать

Когда с сердцем плохо, остается лишь срочно вызвать скорую помощь. Однако бывают ситуации, когда очевидных проблем нет, но «что-то явно не так». Как не пропустить сердечный приступ, объясняет "МК-Латвия".
Признаки инфаркта не всегда очевидны
Проблемы с сердцем могут давать о себе знать не только болями в груди
1. Дискомфорт в груди
Считается любой – неважно, явная ли это боль, непонятное давление, тянущие ощущения или что-то еще. Сколько длится приступ и прошел ли он, тоже не имеет значения. Предвестником инфаркта могут быть любые неприятные ощущения за грудиной.
2. Боль в животе
Вернее, в верхней части живота, как будто болит желудок. Такая боль вполне может оказаться сердечной. Существует так называемая абдоминальная форма инфаркта – нередкая и довольно сложная для диагностики. Она напоминает приступ гастрита, панкреатита или отравления – с сильными болями в животе, тошнотой и рвотой, расстройством кишечника и пр. При этом возникает тахикардия и поднимается давление. В такой ситуации можно подумать о чем угодно, кроме сердечного приступа. В этом и опасность абдоминальных инфарктов.
3. Неприятные ощущения в левой руке
Когда такое случается – руку тянет, ломит, давит, выкручивает, люди обычно списывают все на проблемы с позвоночником. И на этом успокаиваются. Не отвлекайтесь на воспоминания – в какой позе вы спали и какие тяжести в этой руке носили, если имеете какие-либо сердечно-сосудистые диагнозы. Дискомфорт в левой руке может быть предвестником инфаркта.
4. Одышка
Одышка, когда сбивается ритм дыхания и кажется, что не хватает воздуха, – типичный симптом сердечных проблем. У здоровых людей она может появляться после нагрузки: догонял троллейбус, спешил на поезд, решил по весне устроить пробежку и не рассчитал силы – и вот уже схватился за грудь. Если же одышка возникает в покое – это тревожный симптом, который в том числе может быть предвестником сердечного приступа.
5. Боль в шее
Боли от сердца могут иррадировать в любую область – в левую сторону шеи и нижней челюсти, в ключицу и под лопатку. В таком случае есть вероятность списать все на проблемы с позвоночником или последствия сна в неудобной позе, что часто и случается. В итоге начало инфаркта остается незамеченным.
Важно!
Все перечисленное – поводы для того, чтобы без паники, но довольно оперативно обратиться за помощью к кардиологу.
Стоит знать
Сердечный приступ – это несколько волн боли, обычно 2–4 с интервалом в 1–5 часов. Они могут нарастать и стихать, поэтому кажущееся облегчение – не повод успокаиваться. Вызывайте скорую!
Кстати
Боль в левой руке может отдавать, например, в правое плечо – это тоже повод для тревоги. При этом она не меняется при движении, если поднять руку или подвигать плечом.
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