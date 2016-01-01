Сердечный приступ: симптомы, которые нельзя игнорировать

Когда с сердцем плохо, остается лишь срочно вызвать скорую помощь. Однако бывают ситуации, когда очевидных проблем нет, но «что-то явно не так». Как не пропустить сердечный приступ, объясняет "МК-Латвия" .

Признаки инфаркта не всегда очевидны

Проблемы с сердцем могут давать о себе знать не только болями в груди

1. Дискомфорт в груди

Считается любой – неважно, явная ли это боль, непонятное давление, тянущие ощущения или что-то еще. Сколько длится приступ и прошел ли он, тоже не имеет значения. Предвестником инфаркта могут быть любые неприятные ощущения за грудиной.

2. Боль в животе

Вернее, в верхней части живота, как будто болит желудок. Такая боль вполне может оказаться сердечной. Существует так называемая абдоминальная форма инфаркта – нередкая и довольно сложная для диагностики. Она напоминает приступ гастрита, панкреатита или отравления – с сильными болями в животе, тошнотой и рвотой, расстройством кишечника и пр. При этом возникает тахикардия и поднимается давление. В такой ситуации можно подумать о чем угодно, кроме сердечного приступа. В этом и опасность абдоминальных инфарктов.

3. Неприятные ощущения в левой руке

Когда такое случается – руку тянет, ломит, давит, выкручивает, люди обычно списывают все на проблемы с позвоночником. И на этом успокаиваются. Не отвлекайтесь на воспоминания – в какой позе вы спали и какие тяжести в этой руке носили, если имеете какие-либо сердечно-сосудистые диагнозы. Дискомфорт в левой руке может быть предвестником инфаркт­а.

4. Одышка

Одышка, когда сбивается ритм дыхания и кажется, что не хватает воздуха, – типичный симптом сердечных проблем. У здоровых людей она может появляться после нагрузки: догонял троллейбус, спешил на поезд, решил по весне устроить пробежку и не рассчитал силы – и вот уже схватился за грудь. Если же одышка возникает в покое – это тревожный симптом, который в том числе может быть предвестником сердечного приступа.

5. Боль в шее

Боли от сердца могут иррадировать в любую область – в левую сторону шеи и нижней челюсти, в ключицу и под лопатку. В таком случае есть вероятность списать все на проблемы с позвоночником или последствия сна в неудобной позе, что часто и случается. В итоге начало инфаркта остается незамеченным.

Важно! Все перечисленное – поводы для того, чтобы без паники, но довольно оперативно обратиться за помощью к кар­диологу.

Стоит знать

Сердечный приступ – это несколько волн боли, обычно 2–4 с интервалом в 1–5 часов. Они могут нарастать и стихать, поэтому кажущееся облегчение – не повод успокаиваться. Вызывайте скорую!

Кстати

Боль в левой руке может отдавать, например, в правое плечо – это тоже повод для тревоги. При этом она не меняется при движении, если поднять руку или подвигать плечом.