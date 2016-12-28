Пролапс митрального клапана: лечение зависит от стадии

Пролапс митрального клапана – довольно распространённая патология клапана сердца. Она может проявляться по-разному: либо совершенно не отражаться на состоянии человека, либо приводить к осложнениям. О причинах пролапса митрального клапана, его классификации, методах диагностики и лечения рассказывается в предлагаемой статье.

Что такое пролапс митрального клапана?

Строение сердца

Пролапс митрального клапана (ПМК) – это патология сердца, которая является следствием как врождённой патологии соединительной ткани, – дисплазии, так и приобретенных заболеваний сердца.

Напомню, что сердце человека состоит из четырёх камер (двух желудочков и двух предсердий), в которые кровь должна поступать в одном направлении. Препятствуют обратному току крови клапаны сердца. Расположенный слева предсердно-желудочковый митральный клапан состоит из довольно мягких передней и задней створок, фиксированных на фиброзном кольце. Посредством особых жёстких сухожильных волокон - хорд, похожих на нити, .створки клапана прикреплются к сосочковым мышцам в стенке желудочка.

При пролапсе митрального клапана одна или две его створки пролабируют, то есть ненормально прогибаются в полость левого предсердия в период систолы (сердечного сокращения), чего в норме происходить не должно.

Обнаруживать ПМК стало возможным после того, как начали использовать метод эхокардиографии сердца (ЭХО-КГ). Выявилось, что пролапс митрального клапана встречается довольно часто – у 10-15% людей. У детей эта аномалия диагностируется значительно чаще, чем у взрослых, причём у девочек примерно в четыре раза чаще, чем у мальчиков. У подростков соотношение девушек и юношей с такой патологией составляет 3:1, а у женщин и мужчин – 2:1.

Причины пролапса митрального клапана

Существует две основные причины возникновения ПМК. Одна из них – врождённое нарушение строения соединительной ткани сердечных клапанов, а вторая (её относят к приобретённым формам пролапса) – перенесённые ранее заболевания или травмы.

Врождённый пролапс митрального клапана, как я отметила выше, встречается довольно часто и связан с наследственно передающимся дефектом строения соединительнотканных волокон, которые служат основой створок. При этой патологии хорды, соединяющие клапан с мышцей желудочка, удлиняются, а сами створки становятся более мягкими, податливыми и легче растягиваются, что объясняет их неплотное смыкание в момент систолы сердца. В большинстве случаев врождённый ПМК протекает благоприятно: не вызывает осложнений и сердечной недостаточности и в целом не причиняет ущерба здоровью и трудоспособности больных.

Приобретённые формы ПМК связаны с болезнями сердца, которые могут стать причиной изменения нормальной анатомии клапанов. Это ревматизм (ревмокардит), ИБС, инфаркты миокарда, миокардит (воспаление мышечной оболочки сердца), а также травмы грудной клетки. Течение вторичного ПМК зависит от течения основного заболевания.

Пролапс митрального клапана также наблюдается при ряде патологий соединительной ткани, передающихся по наследству, например при синдроме Марфана или болезни Элерса-Данлоса.

От пролапса - к недостаточности митрального клапана

При пролапсе митрального клапана его створки становятся мягкими, растягиваются и неплотно смыкаются при сердечном сокращении, поэтому часть крови из желудочка попадает обратно в предсердие. Такой обратный (неправильный) возврат крови называют регургитацией. Усиление обратного кровотока может привести к формированию порока сердца – недостаточности митрального клапана. Степень недостаточности определяется с помощью ЭХО-КГ.

Классификация ПМК в зависимости от степени его выраженности такова:

* 1-я степень – клапанные створки прогибаются на 3-6 мм,

* 2-я степень – прогиб не более 9 мм,

* 3-я степень – прогиб более 9 мм.

Часто наличие ПМК 1-й и 2-й степени диагностируют случайно при профилактическом медицинском осмотре, поскольку у пациента нет жалоб и по данным ЭХО-КГ не отмечается регургитации. Как правило, диагноз «пролапс» в таких случаях не имеет для здоровья пациента никакого значения – это просто характеристика движения сердечного клапана. Человек может продолжать жить обычной жизнью, и никакого специального лечения ему не требуется.

Но примерно в 50% случаев ПМК у больных могут возникать неприятные симптомы: они обращаются к врачу с жалобами на ноющую длительную или колющую эпизодическую боль в области сердца. Такая атипичная боль называется кардиалгия. Боль может появиться и при выраженной эмоциональной нагрузке, и в состоянии покоя, часто её возникновение вообще не удаётся связать с каким-либо провоцирующим фактором. Хотя необходимо отметить, что с физической нагрузкой эта боль обычно не связана. Она нередко сопровождается выраженной тревогой, сердцебиением и перебоями в работе сердца, обусловленными различными вариантами аритмии. К тому же такая кардиалгия не купируется приёмом нитроглицерина, как при ишемической болезни сердца.

При 3-й степени пролапса пути оттока крови в момент мышечного сокращения закрываются не полностью. Поэтому кровь во время систолы не полностью попадает в аорту, а частично выталкивается из желудочка обратно в предсердие. При этом могут иметь место случаи тяжёлой митральной регургитации с появлением симптомов сердечной недостаточности: одышки, повышенной утомляемости и слабости, приступов сердцебиения и нарушений ритма, болей в области сердца.

Нельзя не сказать, что следствием ПМК могут быть осложнения (хотя и редкие) – инфекционный эндокардит, эмболия сосудов разных органов оторвавшимися фибриновыми отложениями, образовавшимися на створках митрального клапана, митральная недостаточность и тяжёлые аритмии.

Как видим, выраженность ПМК бывает разной – от отсутствия симптомов до возникновения весьма неприятных осложнений. Поэтому если у человека выявили пролапс, ему надо обязательно идти к кардиологу, поскольку только специалист может разобраться в ситуации и предложить тактику наблюдения или лечения.

Методы диагностики: ЭКГ и ЭХО ЭКГ

Чаще всего пролапсы клапанов сердца терапевт или кардиолог диагностируют при аускультации (прослушивании сердца с помощью стетофонендоскопа), которая проводится пациентам на плановых медицинских осмотрах. При аускультации у больных выслушивается систолический «щелчок» и систолической шум на верхушке сердца. Шумы в сердце обусловлены звуковыми явлениями при открытии и закрытии клапанов.

Поскольку ПМК часто проявляет себя нарушениями сердечного ритма, то обязательно исследуются данные электрокардиограммы, на которой можно обнаружить аритмию, экстрасистолию, тахикардию. Но главным информативным методом диагностики ПМК является эхокардиография, которая распознаёт пролабирование митрального клапана в 90% случаев.

Режим дня и физкультура

Лечебная тактика в отношении больных с ПМК обусловлена степенью пролабирования створок клапана и объёмом регургитации, а также характером сердечно-сосудистых и психоэмоциональных нарушений. При малой выраженности заболевания и отсутствии нарушений ритма активной терапии не требуется.

Важное значение имеет правильное питание. Желательно увеличить в рационе количество продуктов, богатых витамином С, – свежих фруктов, овощей и соков. Поскольку пролапс – это нередко следствие врождённой патологии соединительной ткани, то для укрепления соединительнотканного каркаса сердца показано потребление продуктов, содержащих желатин, – фруктовых желе, желирующих конфет, студня, заливных.

Важным пунктом в терапии является нормализация режимов труда и отдыха больного, соблюдение им правильного распорядка дня. Чрезвычайно важен полноценный и достаточный по времени сон. Также необходимо следить за весом и контролировать артериальное давление.

Вопрос о занятиях физической культурой и спортом должен решаться индивидуально, после оценки лечащим врачом физической подготовленности пациента. Если у него отмечается выраженная митральная регургитация, занятия спортом противопоказаны.

Характерное для больных с пролапсом состояние тревоги и нервной напряжённости помогает снять фитотерапия на основе лекарственных растений, обладающих успокаивающим эффектом: валерианы, пустырника, боярышника, багульника, шалфея, зверобоя и других.

При выраженном ПМК часто возникают различные нарушения ритма сердца и предсердно-желудочковой проводимости. В большинстве случаев они носят доброкачественный характер и нередко протекают бессимптомно. Таким больным, к примеру при аритмиях, достаточно ограничить приём алкоголя, крепкого кофе и отказаться от курения (в том числе избегать и пассивного курения). Однако у части пациентов аритмии требуют лекарственной терапии. Для снятия болей в грудной клетке, избавления от ощущения сильного сердцебиения, подавления чувства тревоги и нормализации частоты сердечных сокращений, как правило, назначаются бета-блокаторы.

Когда требуется замена клапана сердца

Самое тяжёлое осложнение пролапса митрального клапана – недостаточность клапана. Если степень выраженности ПМК больше 2-й и сердце постоянно работает с большой перегрузкой, то постепенно развивается сердечная недостаточность.

Выход из такой ситуации надо обсуждать с кардиохирургом, поскольку устранить недостаточность клапана перспективно только хирургическим путём. Оперативное лечение проводится также в случае развития осложнений – отрыва связок (хорд) клапана и быстро нарастающей сердечной недостаточности (связанной с нарушением сократительной способности сердца). При этом проводят укрепление кольца клапана и его протезирование (установку искусственного клапана).

Хочу привести клинический пример, который поможет читателям наглядно представить ситуацию человека с пролапсом митрального клапана.

59-летний инженер одного из московских предприятий обратился ко мне с жалобами на одышку при обычной физической нагрузке. Рассказал, что его беспокоят сердцебиения, головные боли. В течение трёх лет он отмечает повышение артериального давления, а вообще страдает сахарным диабетом и ожирением.

При осмотре я сразу обратила внимание на его избыточный вес.. При аускультации сердца прослушивался характерный систолический шум. На ЭКГ отмечались гипертрофия миокарда левого желудочка и единичные желудочковые экстрасистолы. Эхокардиография также показала гипертрофию и расширение левого желудочка и левого предсердия, а ещё пролапс митрального клапана более 9 мм.

Таким образом, у больного с начальными проявлениями коронарного атеросклероза на фоне артериальной гипертензии, диабета и ожирения было подтверждено наличие пролапса митрального клапана с его недостаточностью, о чём свидетельствовало увеличение левых камер сердца и грубый систолический шум над областью сердца при аускультации.

Поскольку большая митральная недостаточность нарушает работу сердца и может привести к развитию выраженной сердечной недостаточности, то мы пришли к выводу: в данной ситуации не обойтись без операции. Больного направили на консультацию к кардиохирургам для решения вопроса о протезировании митрального клапана.