Почему болит живот и что с этим делать

Боли в области живота, отрыжка, изжога, запор или понос – эти проблемы знакомы многим людям, особенно немолодым. В каких случаях надо немедленно обращаться к врачу, а когда достаточно принять простые меры, чтобы помочь себе? И что именно предпринять в конкретной ситуации? В этих вопросах нам помогла разобраться врач Галина ЖАРОВА.

"Острый живот" - опасный симптом

Если боль в животе возникла впервые, если она резкая, сильная, помощь врача необходима. Это может быть признаком острого аппендицита, прободной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, почечной или печёночной колики, некоторых других опасных состояний. У медиков есть такое понятие – «острый живот». С ним шутки плохи. Любой врач назовёт немало печальных примеров, когда поставленная при «остром животе» клизма или приложенная к больному месту грелка едва не стоила человеку жизни.

При сильных болях в области живота мы сами себе помочь не сможем, терпеть их тоже нельзя – необходима консультация специалиста.

Но бывают такие состояния, которые не угрожают жизни, но снижают её качество, вносят в неё дискомфорт.

Другие причины боли в животе

Галина Жарова убеждена, что половины проблем с пищеварительной системой можно избежать, если соблюдать несложные правила, которые все, кажется, знают, но выполнять не торопятся.

Прежде всего это режим питания – полноценная еда через определённые промежутки времени. Но у нас зачастую другие приоритеты: мы торопимся проглотить какой-нибудь кусок на ходу, чтобы поскорее взяться, например, за работу на огороде. И даже думать не хотим, что каждый кусочек пищи надо пережёвывать не менее 20, а по мнению иных диетологов, и 50 раз. А ведь тщательно измельчённая в полости рта пища, обильно смоченная слюной, которая содержит необходимые ферменты, гораздо легче переваривается и щадит больные органы пищеварения.

Такое пренебрежение к процессу питания отзывается многими проблемами желудочно-кишечного тракта – отрыжкой, изжогой, спазмами, вздутием живота. Ко всему прочему надо добавить ещё и увлечение солёной, жареной и жирной пищей, которую мы нередко позволяем себе, причём обычно вечером, когда вся работа переделана. Вот вам и причины таких заболеваний, как холецистит и гастрит.

Проблемы и рекомендации

С нарушениями моторной функции органов пищеварения связаны спазмы, которые могут проявляться схваткообразными или ноющими болями в животе, распространяющимися на разные участки тела. Постарайтесь наладить регулярное дробное питание небольшими порциями. Исключите жирную и жареную пищу.

По утрам или в ночные часы могут возникать приступообразные, так называемые «голодные» боли, поэтому пожилым людям следует отказаться от модной сейчас рекомендации – не есть после шести часов вечера.

Многим знакома изжога – сильное жжение в пищеводе, которое вызывается попаданием в пищевод кислых фракций желудочного сока. Не хватайтесь сразу за соду, ограничьте в своём рационе жиры и ешьте каждое утро на завтрак гречневую кашу. Если изжога не свидетельствует об уже развившемся гастрите, такие простые меры должны помочь.

Частый симптом расстройства пищеварения – отрыжка: внезапное обратное выбрасывание в пищевод и даже в полость рта небольшой порции желудочного содержимого. Эта проблема возникает из-за спазмирования стенок желудка (часто из-за сильного волнения) или его переполнения. Отложите еду, если чем-то взволнованы и не переедайте.

На метеоризм, или вздутие живота, жалуются почти все пожилые люди. Причина в том, что с возрастом ослабляются функции органов пищеварения, они хуже справляются с перевариванием некоторых продуктов, из-за чего выделяется избыточное количество газов. Ограничьте продукты, богатые грубой клетчаткой, например некоторые фрукты и овощи (особенно капусту), ржаной хлеб. Это не значит, что от фруктов и овощей надо отказаться, просто ими не стоит чрезмерно увлекаться. Одно яблоко, сорванное с ветки, принесёт только пользу, но два или три уже могут нарушить работу ослабленного желудочно-кишечного тракта. А некоторые овощи и фрукты лучше подвергать кулинарной обработке – в сыром виде они перевариваются и усваиваются гораздо хуже. Например, яблоки пожилым людям лучше запекать, морковь – тушить.

Кроме того, по мнению Галины Жаровой, при метеоризме не стоит смешивать мясные продукты с хлебом, яйцами, молоком. А молоко лучше заменить кефиром или простоквашей.

В последние годы участились заболевания хроническим холециститом – воспалением желчного пузыря. Основной его признак – боли в правом подреберье или в подложечной области, отдающие в правую лопатку и плечо. Обычно боль носит ноющий характер и изнуряет человека, так как продолжается по несколько дней и даже недель. Она усиливается, если нести, например, тяжелую сумку в правой руке; при тряске в автомобиле на неровной проселочной дороге; при переохлаждении организма, а также после стресса. Чаще всего боль провоцируют жирная или жареная пища, острые закуски, газированные напитки – от всего этого надо отказаться. При обострениях холецистита полезно класть на область правого подреберья электрическую грелку, делать тепловые аппликации, используя нагретый песок или овёс.

Травы вместо лекарств

При вздутии живота, метеоризме, когда пожилого человека беспокоит не только чувство распирания, но и боли и перебои в работе сердца, поможет щепотка размолотых в порошок высушенных листьев полыни, если её регулярно добавлять в пищу в качестве приправы.

Можно приготовить отвар из сухих листьев полыни: 1 ч. ложку сухой травы залить стаканом кипятка и держать на медленном огне 5-7 минут. Процедить, добавить 1 ч. ложку мёда. Принимать по 1 ст. ложке в день.

При метеоризме лучше на некоторое время заменить обычный чай настоем берёзовых почек. А утром натощак полезно выпить отвар семян укропа: залить 1 ч. ложку семян стаканом воды, кипятить на очень слабом огне, процедить. Помогают при метеоризме тмин и трава красавки.

При гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока поможет отвар из мяты, подорожника и корня солодки. Готовят его так: 1 ст. ложку листьев подорожника, 0,5 ст. ложки солодкового корня и 1 ч. ложку мяты заливают 0,5 л кипятка и держат полчаса на водяной бане. Принимают в тёплом виде по полстакана через час после еды. Если гастрит сопровождается болевыми ощущениями, в отвар полезно добавить по 1 ч. ложке ромашки аптечной и семян тмина.

При болях, возникающих из-за гастрита с пониженной или нулевой кислотностью, полезны чаи из цедры апельсина, шиповника, клюквенные и лимонные морсы. Из трав особенно хорошо действует на желудок сбор из листьев подорожника (1 ст. ложка), зверобоя (2 ч. ложки), мяты, ромашки и цветков календулы (по 1 ч. ложке). Смесь залить 0,5 л кипятка и держать полчаса на водяной бане. Принимать по полстакана три раза в день перед едой.

Значительно уменьшить боль при холецистите помогут отвары и чаи из трав мелиссы, мяты, ромашки аптечной, кукурузных рылец, цветков бессмертника, тысячелистника.

Целебное упражнение и массаж

Тем, у кого появились какие-либо проблемы с желудочно-кишечным трактом, Галина Жарова советует каждый день выполнять упражнение, способствующее улучшению работы всех органов пищеварения.

Лёжа на спине, руки – вдоль тела. Медленно поднимите руки и положите их за голову, сделайте глубокий вдох. На выдохе поднимите верхнюю часть туловища, сядьте и наклонитесь вперед. Затем выпрямите руки, перенесите их к ступням, возьмитесь за лодыжки, а голову постарайтесь прижать к коленям. На следующем вдохе отклонитесь назад и лягте на спину, в исходное положение. Наклоняться к коленям следует по мере возможности, стараясь, чтобы ноги оставались прямыми.

Кроме того, полезен массаж области живота – его рекомендуется делать каждое утро, ещё в постели, либо вечером перед сном.

Правую ладонь сожмите в кулак и положите на середину живота. Левой ладонью обхватите правую и легко нажмите ею на живот – так, чтобы давление было направлено не в глубину, а вверх, в сторону желудка. Повторите несколько раз. Затем, оставив руки в том же положении, сделайте несколько круговых вращательных движений по всему животу по часовой стрелке. Наконец, также двигаясь по часовой стрелке, надавливайте на живот с одновременной вибрацией рук. Закончить массаж можно следующим движением: всей поверхностью правой ладони легко надавливать на область желудка в течение 3-5 минут.

Меры самопомощи помогут справиться с неприятными, болезненными ощущениями в области живота, но они не отменяют консультаций со специалистом. При стойких симптомах необходимо обратиться к врачу.

По инф. 3vozrast.ru

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