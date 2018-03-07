Как пройти процедуру бесплатного ЭКО по полису

По статистике, пар, которые имеют диагноз бесплодие, становится все больше, причем это мировая тенденция. Но на помощь тем семьям, которые мечтают о малыше, приходят вспомогательные репродуктивные технологии, самой востребованной из которых является ЭКО.

Как пройти беслатное ЭКО по полису ОМС

У ЭКО масса плюсов, но есть и минусы. В частности – это цена процедуры. Далеко не каждая семейная пара может себе это позволить. Но сейчас эта проблема решается: теперь есть возможность пройти бесплатное ЭКО по полису ОМС. А как это сделать, можно прочитать в этой статье.

Процедура экстракорпорального оплодотворения входит в перечень бесплатных медицинских услуг и оплачивается из госбюджета. Это происходит в соответствии с Законом Российской Федерации №1074 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи». Количество квот на ЭКО по ОМС в 2018 увеличено.

Как получить направление на ЭКО

Сначала нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Потом нужно пройти все необходимые обследования для установления диагноза. Если паре поставлен диагноз «бесплодие» и врач подтвердил необходимость лечения с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, то нужно оформить выписку из амбулаторной карты и получить направление на комиссию по отбору пациентов для ЭКО. После прохождения комиссии пациентку включат в лист ожидания и присвоят индивидуальный шифр.

Существует электронная версия листа ожидания, где можно отслеживать движение очереди.

Та же комиссия предоставит список клиник, которые выполняют ЭКО в рамках федеральной госпрограммы. Из этого списка можно выбрать любую клинику на своё усмотрение, независимо от собственного места прописки и проживания. После этого комиссия выдаст направление в выбранную клинику.

Процедура ЭКО состоит из нескольких базовых этапов и приёма специальных препаратов. Всё это предоставляется бесплатно в рамках полиса ОМС. При этом есть ряд дополнительных услуг, которые не входят в базовую программу ЭКО и их придётся оплачивать отдельно. Например, сперма донора, суррогатное материнство, криоконсервация эмбрионов.

Если беременность не наступила



При процедуре экстракорпорального оплодотворения никто не даст гарантию на то, что первая же попытка будет удачной. Если беременность не наступила, можно снова бесплатно повторить экстракорпоральное оплодотворение. Но все документы придется собрать заново и повторно пройти комиссию.

Важно! Чтобы сохранить здоровье пациентки ЭКО со стимуляцией суперовуляции можно проводить не чаще двух раз в год. Иначе организм женщины может сильно пострадать.

Врачи рекомендуют всем женщинам детородного возраста, желающим иметь детей, не затягивать с обследованием и лечением. Потому что успешность ЭКО во многом зависит от возраста и состояния здоровья пациентки.

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