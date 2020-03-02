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Внук-подросток «подсел на рок»? Это еще не значит, что он депрессивный маньяк…
По инф. mir24.tv   
02 Марта 2020 г.
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Ученые из Уитмен-колледжа провели исследование, чтобы выяснить, можно ли по пристрастиям в музыке и кино определить характер человека. В XX веке исследователи верили, что определенные черты характера можно связать с любовью к тому или иному жанру музыки и кинематографа. Однако сегодня они считают иначе. Если человек слушает «бунтарскую» музыку – это не значит, что он склонен к агрессии, пишет журнал Psychology of Music.

Что музыкальные вкусы говорят о характере человека?

С зарубежными коллегами согласны и российские специалисты. Пристрастия к музыке или фильмам в первую очередь зависят от среды, в которой человек рос, а не от характера или психотипа, рассказал психолог Дмитрий Полищук.

«Человек – существо социальное, поэтому пристрастия в музыке и кино зависят от среды, в которой он рос и воспитывался, и кто его окружал. Мы очень сильно зависим от контекстов и социального влияния. Часто у людей меняются вкусы и в музыке, и в фильмах, и это никак не обусловлено чертами характера», – сказал он.

По словам психолога, абсолютно разные люди могут слушать одну и ту же музыку. Агрессивные могут наслаждаться спокойной, а замкнутые наоборот предпочитать «бунтарские» жанры.

С другой стороны, есть абсолютно размеренные люди, слушающие спокойную музыку, потому что она приносит удовольствие. И агрессивные, которые ходят на концерты с «бунтарской» музыкой, чтобы там проявить энергию еще в большей мере. Все эти пристрастия очень субъективные и проводить обширные параллели и делать заключения, что человек, слушающий определенную музыку, имеет определенные черты характера, – неправильно», – пояснил Полищук.

В то же время определенное влияние на поведение оказывает музыка в подростковом возрасте, комментирует нейробиолог Татьяна Смирнова. На молодых людей она как минимум производит сильный эмоциональный эффект.

Согласно исследованию, проведенному университетами Мичигана и Арканзаса, музыка работает, как эффективный регулятор настроения. И эта регуляция проявляется сильнее всего именно в подростковом возрасте. Юноша или девушка, надевая наушники, слышат словно голос коуча, который подбадривает их или помогает понять те или иные события в жизни», – говорит Смирнова.

При этом нейробиолог отмечает, что прослушивание именно рок-музыки перед занятиями повышает концентрацию, усидчивость и креативность. Смирнова добавляет, что ни в коем случае нельзя запрещать детям слушать ту музыку, которая им нравится.

По инф. mir24.tv

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