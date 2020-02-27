Подарки для внуков: изучаем возможности XXI века

Современным детям повезло намного больше, нежели их родителям: рынок предлагает невероятный выбор самых разнообразных детских игрушек. Некоторые из них даже в самом фантастическом сне не могли бы привидеться старшему поколению. Однако для детей 21-го века это давно превратилось в обыденность.
Семь самых интересных идей для подарков современным детям
Лазерная мишень для унитаза
Приучить ребенка к взрослому туалету теперь не проблема. Лазерная мишень превратить процесс в забавную игру. Кроме того такое приспособление избавит мам от дополнительного мытья унитаза.
Тумба-пуф в виде животных
Данный аксессуар имеет практическое значение: детские игрушки можно хранить в одном месте – внутри, также его можно использовать в качестве стульчика. И самое главное – декоративная функция тумбы-пуфа, который способен добавить уюта в детскую комнату.
Надувной мольберт для рисования
С такой игрушкой родителям не нужно заморачиваться над тем, чем занять ребенка во время отдыха на природе. Мольберт многоразовый: детское творчество легко смыть водой.
Портативный кондиционер
Устройству обрадуются не только дети, но и их родители – кто бы не хотел всегда иметь под рукой персональный охладитель.
Светильник-голограмма
Раньше технология голограмм могла показаться чем-то несвойственным ближайшему будущему, однако ассортимент детских магазинов показывает, что это не так.
Кружка с картой Хогвартса
Это необычная кружка, изображенная на ней карта может пропадать из-за перепада температуры.
Машинка-квадрокоптер
Мультифункциональная игрушка – мечта каждого мальчика. Ее можно управлять при помощи пульта не только на земле, но и в воздухе, вместе с тем изучая окрестности через установленную на ней камеру.
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Современным детям повезло намного больше, нежели их родителям: рынок предлагает невероятный выбор самых разнообразных детских игрушек. Некоторые из них даже в самом фантастическом сне не могли бы привидеться старшему поколению. Однако для детей 21-го века это давно превратилось в обыденность.
В интернете набирает обороты челлендж (подростковое увлечение на стыке интернета и реальности, часто - невинное, а бывает и опасное). Суть новой моды, "достижениями" в которой хвастаются: интернет-пользователь перед камерой мотает головой из стороны в сторону до потери сознания.
Исследователи из Вашингтонского университета сообщают, что стиль речи родителей, обращенной к маленькому ребенку, может стимулировать развитие его мозга и речевых навыков. Они рекомендуют говорить медленно, более высоким тоном, и подчеркивать интонацию, но при этом использовать грамматически правильные предложения и не искажать слова.
"Пытаясь привлечь к себе внимание, все больше подростков в США занимаются моббингом не только по отношению к другим, но и по отношению к самим себе. Цифровое самоповреждение порой заканчивается суицидом", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
В соцсетях множество групп, которые представляют реальную угрозу для подростков. Автор книг по семейной психологии, мама пяти детей Лариса Суркова рассказывает, почему подростками легко манипулировать и как родителям уберечь своих детей от пагубного влияния:
"(...) От школьного стула до сиденья автобуса, от дивана до кровати и так повторяется каждый день... В своей повседневной жизни многие подростки ведут недостаточно подвижный образ жизни. И проявляют слишком мало физической активности, по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая предостерегает от вредных последствий такого бездействия в новом исследовании, опубликованном 22 ноября в медицинском журнале The Lancet Child & Adolescent Health.
Интернет поставил детей всего мира в беспрецедентное положение. Опасностей масса: всевозможные нежелательные знакомства, изощренные безумцы, дистанционно доводящие ребёнка до самоубийства, виртуальные казино, мошенники и наконец порнография, доступная каждому в результате нажатия нескольких клавиш. Уберечь «цветы жизни» могут только родители (или бабушки с дедушками, если родителям не до того). Как это сделать, рассказывает Анна Толоконникова – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и экономики СМИ журфака МГУ, а также, что немаловажно для темы, мама подрастающих детей.
"Все больше родителей позволяют своим детям беспрепятственно играть со смартфонами и планшетами. Новое исследование, проведенное в США, показало, насколько действительно опасна такая цифровая "няня", - сообщает немецкий журнал Focus.
Поколение современных родителей выросло в ситуациях, когда их мамы и папы были постоянно заняты и с детьми много и часто занимались бабушки: они ходили с внуками к врачам, водили их в детский сад и школу, забирали на каникулы едва ли не на всё лето. Сегодня многие пытаются выбирать такую же тактику и со своими детьми. Однако получается не всегда. Современная реальность такова, что попытка переложить на старшее поколение заботу о своих отпрысках может вылиться… в проблемы с законом!
С сентября этого года в российскую реальность стало постепенно возвращаться уже изрядно подзабытое словечко «ваучер». Правда, к счастью, совсем не в том смысле, в каком жители страны привыкли к нему в «лихие» 1990-е. Сегодня этим словом всё чаще обозначают новый для россиян документ – сертификат на право посещения кружков и секций в сфере дополнительного образования. «Аргументы недели» разбирались в том, зачем чиновникам понадобилось плодить новые бумаги в сфере, где десятилетиями всё прекрасно работало и без них.
Компания Mattel, которая занимается производством Барби, запускает новую линейку гендерно-нейтральных кукол «Creatable World» («Созидаемый мир»). (Мы живем в такое время, когда стереотипы уходят в прошлое, и история с новыми куклами Барби - еще одно подтверждение этому. Радоваться ли этом или печалиться? Вопрос спорный... - прим. МГ.)
Ребенок с отставанием в развитии, какой бы диагноз за этим ни стоял, может родиться в результате благополучной беременности и благополучных родов и в первые месяцы жизни вести себя, как обычный ребенок. И если отставание в физическом развитии рано или поздно замечается на обследованиях у врачей, то отставание в психическом и психологическом развитии (социальное взаимодействие, эмоциональный интеллект) фиксируется медиками слишком поздно — тогда, когда ребенок уже попадает к психиатру.
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