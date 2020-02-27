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Подарки для внуков: изучаем возможности XXI века
Марина Лесик, 1rre.ru   
27 Февраля 2020 г.
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Современным детям повезло намного больше, нежели их родителям: рынок предлагает невероятный выбор самых разнообразных детских игрушек. Некоторые из них даже в самом фантастическом сне не могли бы привидеться старшему поколению. Однако для детей 21-го века это давно превратилось в обыденность.

Семь самых интересных идей для подарков современным детям

Лазерная мишень для унитаза

Подарки для внуков: изучаем возможности XXI века

Приучить ребенка к взрослому туалету теперь не проблема. Лазерная мишень превратить процесс в забавную игру. Кроме того такое приспособление избавит мам от дополнительного мытья унитаза.

Тумба-пуф в виде животных

Подарки для внуков: изучаем возможности XXI века

Данный аксессуар имеет практическое значение: детские игрушки можно хранить в одном месте – внутри, также его можно использовать в качестве стульчика. И самое главное – декоративная функция тумбы-пуфа, который способен добавить уюта в детскую комнату.

Надувной мольберт для рисования

Подарки для внуков: изучаем возможности XXI века

С такой игрушкой родителям не нужно заморачиваться над тем, чем занять ребенка во время отдыха на природе. Мольберт многоразовый: детское творчество легко смыть водой.

Портативный кондиционер

Подарки для внуков: изучаем возможности XXI века

Устройству обрадуются не только дети, но и их родители – кто бы не хотел всегда иметь под рукой персональный охладитель.

Светильник-голограмма

Подарки для внуков: изучаем возможности XXI века

Раньше технология голограмм могла показаться чем-то несвойственным ближайшему будущему, однако ассортимент детских магазинов показывает, что это не так.

Кружка с картой Хогвартса

Подарки для внуков: изучаем возможности XXI века

Это необычная кружка, изображенная на ней карта может пропадать из-за перепада температуры.

Машинка-квадрокоптер

Подарки для внуков: изучаем возможности XXI века

Мультифункциональная игрушка – мечта каждого мальчика. Ее можно управлять при помощи пульта не только на земле, но и в воздухе, вместе с тем изучая окрестности через установленную на ней камеру.

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  • Подарки для внуков: изучаем возможности XXI века
    Современным детям повезло намного больше, нежели их родителям: рынок предлагает невероятный выбор самых разнообразных детских игрушек. Некоторые из них даже в самом фантастическом сне не могли бы привидеться старшему поколению. Однако для детей 21-го века это давно превратилось в обыденность.
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