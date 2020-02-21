Чем бы дитя не тешилось, лишь бы… головой не мотало

В интернете набирает обороты челлендж (подростковое увлечение на стыке интернета и реальности, часто - невинное, а бывает и опасное). Суть новой моды, "достижениями" в которой хвастаются: интернет-пользователь перед камерой мотает головой из стороны в сторону до потери сознания.
Врач ирландского медицинского центра Union Quay Ник Флинн предупредил, что родителям стоит серьезно поговорить с подростками, иначе подобная игра может иметь смертельный исход.
«Этими движениями они имитируют удушье. Затрудняется движение грудной мышцы, из-за чего нарушается работа грудной клетки и мозг перестает получать кислород, вследствие чего человек теряет сознание», — пояснил врач в разговоре с изданием Irish Examiner.
Полученные кадры с потерей сознания тинэйджеры выкладывают в сетях вроде TikTok, Instagram, Snapchat. Ник Флинн предупредил, что человек может нанести себе увечья при падении в обморок. Трехминутное радикальное снижение уровня кислорода в мозге может привести к нарушениям в работе органа, а пятиминутное — чревато смертью.
Также доктор отметил, что некоторые дети участвуют в подобных челленджах, параллельно экспериментируя с наркотиками и алкоголем. В этом случае риски фатальных последствий от забавы кратно увеличиваются.
Интернет, конечно, очень хорошее изобретение. Но с другой стороны не все подростки понимают, как им нужно грамотно пользоваться. В том числе и поддаются разным соблазнам, например, могут стать участником опасного челленджа. Тут взрослым нужно держать руку на пульсе, и обязательно знать, чем занимаются их дети-внуки, с кем водят дружбу и как в принципе понимают эту жизнь. Чем меньше будет свободного времени у подростка, тем меньше у него останется сил на разную дурость. А среди модных опасных увлечений, молодежи (мы должны быть в курсе), к примеру:
- руфинг – прогулки по крышам;
- скайуокинг – покорение без специального снаряжения самых высоких точек в городе;
- бейскламбинг и бейсджампинг – подъем без страховки на большую высоту;
- диггерство – изучение подземных коммуникаций;
- сталкерство – посещение и изучение разных заброшенных мест;
- зацепинг – проезд, зацепившись снаружи за вагон поезда или трамвая;
- паркур – преодоление попадающихся на пути препятствий и т.д.
И, конечно, повсеместно транслируемые челленджы типа мотания головой. При этом дети стремятся сфотографироваться и порадовать своими снимками друзей и социальные сети.
Давайте перетягивать молодежь лучше в спортзалы и фитнес-клубы. И опасным занятиям стараться искать и предлагать альтернативу. Сталкерству – организованные турпоходы, дигггерству – поездки в лагерь с археологическим направлением, скайуокингу – прыжки с парашютом с инструктором. Главное, глубоко видеть своих детей-внуков, не терять с ними душевной связи и быть тем человеком, к совету которого они точно захотят прислушаться.
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