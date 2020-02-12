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Молодежь любит в солярий ходить? Пусть лучше стороной его обходит

По инф. rosbalt.ru   
12 Февраля 2020 г.
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Представители Американской академии дерматологии пришли к выводу, что искусственный загар оказывает вредное канцерогенное воздействие на кожу.

Ученые: Посещение солярия может вызвать рак кожи

Как сообщает портал Ecovolga.com со ссылкой на исследование, угрозы ультрафиолетовых ламп намеренно замалчиваются представителями косметической индустрии.

Ученые напоминают о том, что еще в 2009 году Всемирная организация здравоохранения предупреждала о вреде такого излучения.

«Ультрафиолетовое излучение, используемое в соляриях, относится к канцерогенным факторам первой группы — это самые опасные с точки зрения развития рака кожи факторы», — говорится в статье.

Отмечается, что преимущества искусственного загара не идут ни в какое сравнение со смертельными рисками, о которые не подозревает большинство людей.

А вот еще несколько заголовков об этом не всегда безопасном увлечении (расскажите о них своим детям и внукам!):

По инф. rosbalt.ru

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