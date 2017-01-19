Зависимость от сладкого можно преодолеть

Тяга к сладкому существует у многих. Но, даже осознавая всю опасность излишнего употребления сахаросодержащих продуктов, отказаться от них бывает очень сложно. Причина появления такой тяги кроется в особенностях функционирования организма человека, сообщает "МК-Латвия".
Тяга к сладкому: причины внутри нас
Когда наш организм получает сахар, мозг синтезирует химическое вещество дофамин, который помогает ощущать себя счастливым.
Съесть что-то сладкое - самый простой способ почувствовать себя счастливым. Но этот способ не единственный
Без дофамина нам обойтись нельзя. Но все должно быть в меру. А если мозг получает дофамин слишком часто, он привыкает к нему и начинает требовать все больше и больше. Тут прямая аналогия с наркозависимостью.
Однако даже уже привыкшему к частым дозам дофамина организму можно и нужно помогать перестроиться. А для этого необходимы полноценный сон, дыхательные упражнения, белок, хром и корица.
Зависмость от сладкого можно победить
Белок за завтраком
Бекон с яичницей – полезная привычка. Многие ученые склонны полагать, что белок вообще необходим нам при каждом приеме пищи для правильной балансировки уровня сахара в крови и устранения тяги к сладкому. Но особенно важно, чтобы белковым был завтрак.
Корица
Корица корректирует устойчивость к инсулину, что также помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Достаточно употреблять четверть чайной ложки молотой корицы в день, чтобы сгладить инсулиновые всплески.
Помогут и другие специи: кардамон, ванилин, мускатный орех. Они добавляют сладость к пище, обогащают её вкус и так же как корица регулируют уровень сахара в крови.
Хром
Задача хрома – предотвращать инсулиновые всплески и провалы, вызывающие непреодолимую тягу к сладкому, что очень важно для нашего организма. Суточная норма потребления хрома – от 50 до 200 мкг. Хром содержится в бразильском орехе, финиках, семечках подсолнуха, маке, злаках, бобовых, брокколи, шампиньонах, картофеле. А также в таких продуктах животного происхождения, как яйца, куриное мясо, телячья печень, твердый сыр, молочные и кисломолочные продукты.
Сон
Недостаток сна приводит к дополнительной выработке грелина, гормона аппетита. Поэтому недостаток приводит к желанию съесть что-то сладкое.
Дыхание
Глубокое дыхание – это известный способ преодоления стрессовых ситуаций. Длительные глубокие вдохи активируют блуждающий нерв, и это не только выводит из стресса, но и переключает организм с накопления на сжигание жиров.
Забота о здоровье
Любой воспалительный процесс вызывает дисбаланс сахара в крови, поэтому во время болезни часто хочется сладкого.
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Астения – это нервно-психическая слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Астения является стержневым или сквозным синдромом при многих болезнях. Она может быть как дебютом (начальным проявлением), ...
Это наиболее эффективная процедура, которая может применяться как для лечения острых заболеваний с высокой температурой, так и в случае хронического течения болезней. Применять уксусные обёртывания можно в лю...
Старение - сложный многообразный процесс, зависящий не только от биологических причин, но и от социальных условий жизни, которые определяют материально-бытовые факторы, условия окружающей среды на производств...
Развитие фармацевтической промышленности, биотехнологии, химии, внедрение суперсовременных технологий переработки растительного и иного сырья для получения высокочистых биологически активных соединений и их к...
В любой капусте чрезвычайно много лекарственных веществ и витаминов. Не случайно капустный рассол популярен как общеукрепляющий напиток. Тот же рассол и свежий капустный сок содержат ещё и витамин U, способст...
Не смотря на все достижения медицины, разработанные методики и изобретенные препараты, лечение гайморита может длиться месяцами. А некоторые люди не могут побороть гайморит годами. Лучше гайморитом не болеть...