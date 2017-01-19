Зависимость от сладкого можно преодолеть

Тяга к сладкому существует у многих. Но, даже осознавая всю опасность излишнего употребления сахаросодержащих продуктов, отказаться от них бывает очень сложно. Причина появления такой тяги кроется в особенностях функционирования организма человека, сообщает "МК-Латвия" .

Тяга к сладкому: причины внутри нас

Когда наш организм получает сахар, мозг синтезирует химическое вещество дофамин, который помогает ощущать себя счастливым.

Съесть что-то сладкое - самый простой способ почувствовать себя счастливым. Но этот способ не единственный



Без дофамина нам обойтись нельзя. Но все должно быть в меру. А если мозг получает дофамин слишком часто, он привыкает к нему и начинает требовать все больше и больше. Тут прямая аналогия с наркозависимостью.

Однако даже уже привыкшему к частым дозам дофамина организму можно и нужно помогать перестроиться. А для этого необходимы полноценный сон, дыхательные упражнения, белок, хром и корица.

Зависмость от сладкого можно победить

Белок за завтраком

Бекон с яичницей – полезная привычка. Многие ученые склонны полагать, что белок вообще необходим нам при каждом приеме пищи для правильной балансировки уровня сахара в крови и устранения тяги к сладкому. Но особенно важно, чтобы белковым был завтрак.



Корица

Корица корректирует устойчивость к инсулину, что также помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Достаточно употреблять четверть чайной ложки молотой корицы в день, чтобы сгладить инсулиновые всплески.

Помогут и другие специи: кардамон, ванилин, мускатный орех. Они добавляют сладость к пище, обогащают её вкус и так же как корица регулируют уровень сахара в крови.



Хром

Задача хрома – предотвращать инсулиновые всплески и провалы, вызывающие непреодолимую тягу к сладкому, что очень важно для нашего организма. Суточная норма потребления хрома – от 50 до 200 мкг. Хром содержится в бразильском орехе, финиках, семечках подсолнуха, маке, злаках, бобовых, брокколи, шампиньонах, картофеле. А также в таких продуктах животного происхождения, как яйца, куриное мясо, телячья печень, твердый сыр, молочные и кисломолочные продукты.



Сон

Недостаток сна приводит к дополнительной выработке грелина, гормона аппетита. Поэтому недостаток приводит к желанию съесть что-то сладкое.



Дыхание

Глубокое дыхание – это известный способ преодоления стрессовых ситуаций. Длительные глубокие вдохи активируют блуждающий нерв, и это не только выводит из стресса, но и переключает организм с накопления на сжигание жиров.



Забота о здоровье

Любой воспалительный процесс вызывает дисбаланс сахара в крови, поэтому во время болезни часто хочется сладкого.