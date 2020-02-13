Ужин без вреда для фигуры: что и когда можно съесть? 

«Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу» − эту пословицу каждый знает с детства. Но есть ли возможность не кормить врага, а съесть свой ужин самому и при этом не пострадать? Рассказывает Юлия Чехонина, кандидат медицинских наук, сотрудник Клиники лечебного питания НИИ питания РАМН, эксперт-диетолог телепроекта «Подари себе жизнь».

Ложиться спать без ужина так же плохо, как и наедаться на ночь

Соблюдаем режим

Прием пищи непосредственно перед сном портит и фигуру, и здоровье – потребленные калории запасаются в жировых клетках, поскольку потратить их не успеваешь. Поэтому оптимальное время для вечерней трапезы рассчитывается в зависимости от времени отхода ко сну.

«По рекомендациям специалистов Клиники института питания принято считать, что идеальное время для ужина − за три-четыре часа до сна, − объясняет Чехонина. − То есть, за три часа до сна человек должен встать из-за стола, причем не испытывать при этом ощущения тяжести в желудке после еды».

Едим после шести

Правило, предписывающее для контроля веса не есть после шести часов вечера, верно только для людей, ложащихся спать в девять-десять часов. Но многие приходят с работы довольно поздно и ложатся не раньше полуночи. При попытках все-таки не есть после шести в таком режиме бывают два вида последствий.

Вариант первый: стараетесь не есть после шести, но не хватает силы воли дотянуть до полуночи. Когда пищевой режим нарушается, человек испытывает ненужный голод и более расположен к тому, чтобы сорваться и набить живот перед сном. В результате – переедание.

Гораздо лучше при необходимости лечь спать около полуночи поужинать в восемь вечера. А прямо перед сном, если хочется, съесть что-нибудь низкокалорийное. Например, выпить кефира однопроцентной жирности.

Вариант второй: выдерживаете режим, либо не ужинаете, вернувшись поздно домой, и ложитесь спать совсем без вечерней еды. Это тоже неправильно − легкий ужин необходим, поскольку в противном случае организм привыкает к нерегулярному питанию и начинает запасать все излишки.

К здоровому стройному телу ведет путь сбалансированного питания. Остаться без ужина ничем не лучше, чем плотно наедаться на ночь − и то, и другое нарушает баланс дневного рациона.

Углеводы − основной источник энергии − активно расходуются в первой половине дня. Ночью же излишки трансформируются в жировые запасы. Поэтому основная часть углеводов из дневного рациона должна приходиться на завтрак и обед.

Вечером лучше ограничиться легким белковым блюдом с добавлением клетчатки для лучшего пищеварения.

Выбираем еду

Тяжелая, жареная, жирная, слишком обильная пища совершенно не годится для ужина. Иногда кажется, что выбора нет − ведь ужинаем мы вечером, после работы, когда нет ни сил, ни времени на приготовление каких-то сложных блюд.

Однако можно приготовить ужин одновременно и быстрый, и здоровый. «Что делать? Подойти к полке с рыбными консервами, и выбрать какой-то вид консервов, где рыба приготовлена в собственном соку, − приводит пример Чехонина. − Не в масле, а в собственном соку или в томатном соусе».

Есть одну только рыбу совсем не обязательно. Можно добавить легкий гарнир из отварных овощных смесей, например, цветной капусты. Привычные гарниры из круп или картофеля для человека с небольшими энергозатратами излишни.

Уточняем меню

Для людей, расходующих в течение дня разное количество энергии, требуется и ужин разной питательной ценности.

«Если у человека невысокая степень активности, если это офисный работник, занимающийся в основном умственным трудом, то в тарелке должно обязательно лежать белковое блюдо − либо рыба, либо курица, либо говядина, либо блюдо из творога, − рассказывает диетолог. − Главное, чтобы белковое блюдо не было жареным, чтобы пища не была тяжелой на ночь. И какой-то овощной гарнир. Это идеальный вариант легкого ужина».

Для тех, кто за день потратил много энергии, занимаясь тяжелым физическим трудом, ужин должен быть более питательным.

«Если у человека повышенные физические нагрузки, часть тарелки можно заполнить углеводным гарниром: из картофеля или круп, − объясняет эксперт. − Это может быть какая-то каша: гречневая, например, или рисовая, или макаронные изделия».

О чем надо помнить

За ужин лучше всего садиться за три-четыре часа перед сном, и не есть тяжелую и жареную пищу. Вечером необходимо съесть белковое блюдо, а углеводный гарнир людям со невысоким уровнем физической активности лучше оставить на завтрак.

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Источник: takzdorovo.ru

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