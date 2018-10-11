У любителей сыра больше шансов сохранить сердце здоровым

Все больше экспертов утверждают, что молоко не является здоровым продуктом и даже вредно для человека. Однако любители сыра, йогурта и других молочных продуктов могут вздохнуть с облегчением, пишет Focus.

Согласно актуальному исследованию, умеренное потребление молочных продуктов вполне достойно рекомендации. Ученые из Университета Макмастера в Канаде установили, что оно сокращает риск возникновения сердечных заболеваний.

"Совместно с коллегами из других стран ученые обследовали 135 тыс. человек из 21 государства, среди них - Канада, Швеция, Бразилия, Бангладеш и Танзания. Участники находились под медицинским наблюдением на протяжении 9 лет, - передает автор публикации. - Ученые пришли к следующему выводу: люди, употреблявшие в день три порции молока, сыра или йогурта, реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто употреблял меньше таких продуктов. К тому же у них был ниже риск смертности".

"Тем не менее, есть более трех порций молочных продуктов в день нельзя. Молочные продукты содержат насыщенные жирные кислоты, избыток которых способствует развитию ожирения и серьезных сопутствующих заболеваний. По словам экспертов, одна порция соответствует стакану молока или йогурта весом 244 г либо кусочку сыра весом 15 г", - сообщает Focus.

Перевод Inopressa.ru

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