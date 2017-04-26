У большинства россиян есть симптомы гиповитаминоза





Жители России страдают от недостатка витаминов. Перекосы в питании приводят к тому, что даже если рацион сбалансирован по калорийности, дефицит по большинству витаминов достигает 20%, пишет "Российская газета". "Промышленная" еда нужного количества витаминов не обеспечивает. Обогащение продуктов питания витаминами и микроэлементами - один из способов снизить остроту их дефицита.

Дефицит витаминов стал серьезной проблемой

Чаще всего у жителей России наблюдается нехватка сразу нескольких важнейших витаминов

"Витаминная недостаточность отмечается у большинства населения, и у детей, и у взрослых", - сообщил вчера научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, главный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.

Специалисты федерального центра представили результаты исследований. Они проверили разные группы населения - детей, студентов, людей трудоспособного возраста, беременных женщин, живущих в разных регионах. Картина оказалась примерно одинаковой вне зависимости от географии, пола и возраста. Относительно благополучна ситуация лишь с немногими витаминами, а других важнейших нам остро не хватает.

"Для наших людей характерен полигиповитаминоз - недостаточность сразу нескольких витаминов группы В, Д, С и каротина, - пояснила профессор ФИЦ питания и биотехнологий Вера Коденцова. - Причем этот голод практически не зависит от времени года: он обнаруживается не только весной, но и летом, и усугубляется недостатком важнейших микронутриентов - кальция, магния, йода, железа, цинка".

Специалисты привели массу интересных фактов. Например, ученые в последнее время пересмотрели роль витамина Д. Раньше считалось, что он важен прежде всего для здоровья костей. Но последние исследования показали: рецепторы и ферменты, связанные с этим витамином, обнаружены буквально во всех органах и тканях организма. Значит, витамин Д "отвечает" не только за здоровые кости, но и хорошо работающие мозг, сердце, глаза, печень, иммунную систему.

Любопытно, что даже ожирение, которое охватило уже более половины населения страны, ученые отчасти связывают именно с нехваткой витаминов. Последствия же неправильного питания плачевны - показатели здоровья в разных группах населения у нас оставляют желать много лучшего.

Что же делать? Диетологи рассказали, что у нас подготовлены две национальных "витаминных" программы: одна касается оптимизации обеспеченностью витаминами и минеральными веществами детского населения. Другая - посвящена конкретно витамину Д. Подход к решению проблемы должен быть комплексным, отмечают специалисты.

Даже ожирение, которое охватило уже более половины населения страны, отчасти связано именно с нехваткой витаминов

"Промышленная" еда нужного количества витаминов не дает. Поэтому один из способов улучшить ситуацию - стимулировать производителей дополнительно обогащать продукты питания нужными полезными для здоровья компонентами. Сейчас в нашей стране дело это сугубо добровольное, и пока лишь 13 процентов предприятий пищепрома производят такую продукцию. Производители объясняют: хлопотно, а конечный продукт стоит дороже, а потому мало конкурентен.

Впрочем, опыт стран, где такое производство налажено, говорит как раз об обратном. Цена обогащенных молока, йогуртов, масла, хлеба увеличивается незначительно. И если покупателям объяснить пользу таких продуктов, они начинают отдавать предпочтение им.

"Витамины А и Д хорошо растворяются в маслах, поэтому ими несложно обогащать растительное масло и молочные продукты, а ведь мы едим их ежедневно, - комментирует профессор немецкого Университета Мангейма Андреас Блютнер.- При этом, например, цена бутылки растительного масла с добавкой витамина А, вырастает лишь на 0,2%".

Второе направление: разъяснительная работа с населением. Многое можно откорректировать "правильной" едой. Например, если есть жирные сорта морской рыбы хотя бы дважды в неделю, о дефиците витамина Д можно забыть. Но во многих семьях детям с пеленок закладывают неправильные стереотипы в питании. Сладкие газировки, чипсы, фастфуд - это любимые продукты наших детей и подростков. А та же рыба попадает в тарелку гораздо реже, чем нужно.





Еще один, самый простой способ получить нужное количество витаминов - это регулярно принимать минерально-витаминные комплексы.

Причем это касается и здоровых людей и, тем более, пациентов больниц. "Исследования, проведенные в реанимационных отделениях, показали, что пациенты, не имевшие дефицита витамина Д, выздоравливали вдвое быстрее и с меньшим количеством осложнений", - сообщила Вера Коденцова.

Есть распоряжение минздрава, по которому пациенты стационаров должны получать витамины в дополнение к основному лечению. Правда, правило это нередко нарушается.

При этом специалисты предупреждают: легкомысленное обращение с витаминами - это неправильно. Ведь вред здоровью может нанести не только их недостаток, но и избыток.

"Принимая решение о назначении комплекса, нужно учитывать многие факторы, - пояснила Коденцова. - Смотреть на реальный дефицит. Учитывать, что некоторые лекарства нарушают обмен витаминов. Фактор риска - наличие у пациента аллергии и т.д.". Тем не менее специалисты уверены, что регулярно дополняя рацион витаминными комплексами, можно решить многие проблемы со здоровьем и избежать таких проблем в будущем.