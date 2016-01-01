|
Польза темного шоколада доказана наукой. Так что ешьте на здоровье
|"МК-Латвия"
|
Полезный шоколад - темный и натуральный
Темный шоколад насыщен нутриентами, положительно влияющими на здоровье человека.
Шоколад, изготовленный из семян дерева какао, это один из лучших источников антиоксидантов на планете.
Так, шоколад замедляет старение, а вот еще семь полезных свойств этого продукта, доказанных наукой, которые собрали эксперты сайта authoritynutrition.com.
1. Питательность. Если вы покупаете качественный темный шоколад с высоким содержанием какао, то перед вами один из самых питательных продуктов. В 100 г шоколада содержится 11 грамм волокон, 67% рекомендованной суточной дозы (РСД) железа, 58% РСД магния, 89% РСД меди, 98% РСД марганца, множество калия, фосфора, цинка, селена. Конечно, не следует каждый день употреблять по 100 грамм шоколада, ведь в них также содержится 600 калорий и некоторое количество сахара.
2. Мощный источник антиоксидантов. Слышали ли вы когда-нибудь о степени измерения под названием «показатель антиоксидантной способности», или ORAC (Oxygen radical absorbance capacity)? По ней можно оценить активность антиоксидантов в пище. Обычно исследователи берут некоторое количество вредных для здоровья свободных радикалов и испытывают против образцов тех или иных продуктов питания, чтобы оценить, насколько хорошо антиоксиданты из пищи разрушают эти радикалы. Темный шоколад насыщен органическими компонентами, являющимися биологически активными и функционирующими в качестве антиоксидантов. Среди них полифенолы, флаванолы и катехины. Исследования показывают, что по уровню ORAC темный шоколад выше многих фруктов, включая чернику и ягоды акаи.
3. Улучшает кровоток, снижает давление. Содержащиеся в темном шоколаде флавонолы стимулируют оболочку артерий эндотелий на производство окиси водорода, являющейся газом. Одной из функций этого газа является посылка сигнала в мозг о расслаблении артерий, что снижает артериальное давление и увеличивает приток крови.
4. Влияет на «хороший» и «плохой» холестерин. Употребление темного шоколада улучшает несколько важных показателей здоровья сердца. В частности, исследования показали, что экстракт какао существенно уменьшает уровень «плохого» (LDL) холестерина у мужчин, увеличивая показатель «хорошего» (HDL) холестерина. Кроме того, темный шоколад также снижает резистентность к инсулину, которая является распространённым фактором риска болезней сердца и диабета.
5. Уменьшение риска болезней сердца. Как уже было сказано раньше, темный шоколад снижает угрозу болезней сердца. В ходе одного исследования с участием 470 пожилых мужчин было доказано, что шоколад уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых недугов на 50% в течениие 15 лет. Еще одно исследование показало, что пять порций шоколада в неделю сокращают опасность сердечно-сосудистых заболеваний на 57%.
6. Защита кожи от солнца. В темном шоколаде содержатся биоактивные компоненты флавонолы, защищающие кожу от повреждений, наносимых ультрафиолетовой солнечной радиацией. Тем самым уменьшается риск развития опухолевых заболеваний кожи и прочих повреждений этого самого крупного органа нашего тела. Поэтому берите с собой в отпуск куда-нибудь в теплые края побольше шоколада.
7. Улучшения в работе мозга. Хорошая новость заключается и в том, что темный шоколад улучшает функционирование мозга. В ходе исследования всего пять дней употребления какао с высоким содержанием флавонолов улучшали приток крови к мозгу. Кроме того, в какао содержатся стимулирующие мозг субстанции вроде кофеина и теобромина.
Источник: www.mklat.lv