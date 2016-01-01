Польза темного шоколада доказана наукой. Так что ешьте на здоровье

"МК-Латвия" : американские эксперты назвали 7 проверенных полезных свойств темного шоколада для здоровья.

Полезный шоколад - темный и натуральный

Темный шоколад насыщен нутриентами, положительно влияющими на здоровье человека.

Шоколад, изготовленный из семян дерева какао, это один из лучших источников антиоксидантов на планете.

Исследования показывают, что темный шоколад, не содержащий столько сахара, как молочный, улучшает здоровье и снижает риск болезней сердца.

Так, шоколад замедляет старение, а вот еще семь полезных свойств этого продукта, доказанных наукой, которые собрали эксперты сайта authoritynutrition.com.

1. Питательность. Если вы покупаете качественный темный шоколад с высоким содержанием какао, то перед вами один из самых питательных продуктов. В 100 г шоколада содержится 11 грамм волокон, 67% рекомендованной суточной дозы (РСД) железа, 58% РСД магния, 89% РСД меди, 98% РСД марганца, множество калия, фосфора, цинка, селена. Конечно, не следует каждый день употреблять по 100 грамм шоколада, ведь в них также содержится 600 калорий и некоторое количество сахара.

2. Мощный источник антиоксидантов. Слышали ли вы когда-нибудь о степени измерения под названием «показатель антиоксидантной способности», или ORAC (Oxygen radical absorbance capacity)? По ней можно оценить активность антиоксидантов в пище. Обычно исследователи берут некоторое количество вредных для здоровья свободных радикалов и испытывают против образцов тех или иных продуктов питания, чтобы оценить, насколько хорошо антиоксиданты из пищи разрушают эти радикалы. Темный шоколад насыщен органическими компонентами, являющимися биологически активными и функционирующими в качестве антиоксидантов. Среди них полифенолы, флаванолы и катехины. Исследования показывают, что по уровню ORAC темный шоколад выше многих фруктов, включая чернику и ягоды акаи.

3. Улучшает кровоток, снижает давление. Содержащиеся в темном шоколаде флавонолы стимулируют оболочку артерий эндотелий на производство окиси водорода, являющейся газом. Одной из функций этого газа является посылка сигнала в мозг о расслаблении артерий, что снижает артериальное давление и увеличивает приток крови.

4. Влияет на «хороший» и «плохой» холестерин. Употребление темного шоколада улучшает несколько важных показателей здоровья сердца. В частности, исследования показали, что экстракт какао существенно уменьшает уровень «плохого» (LDL) холестерина у мужчин, увеличивая показатель «хорошего» (HDL) холестерина. Кроме того, темный шоколад также снижает резистентность к инсулину, которая является распространённым фактором риска болезней сердца и диабета.

5. Уменьшение риска болезней сердца. Как уже было сказано раньше, темный шоколад снижает угрозу болезней сердца. В ходе одного исследования с участием 470 пожилых мужчин было доказано, что шоколад уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых недугов на 50% в течениие 15 лет. Еще одно исследование показало, что пять порций шоколада в неделю сокращают опасность сердечно-сосудистых заболеваний на 57%.

6. Защита кожи от солнца. В темном шоколаде содержатся биоактивные компоненты флавонолы, защищающие кожу от повреждений, наносимых ультрафиолетовой солнечной радиацией. Тем самым уменьшается риск развития опухолевых заболеваний кожи и прочих повреждений этого самого крупного органа нашего тела. Поэтому берите с собой в отпуск куда-нибудь в теплые края побольше шоколада.

7. Улучшения в работе мозга. Хорошая новость заключается и в том, что темный шоколад улучшает функционирование мозга. В ходе исследования всего пять дней употребления какао с высоким содержанием флавонолов улучшали приток крови к мозгу. Кроме того, в какао содержатся стимулирующие мозг субстанции вроде кофеина и теобромина.

Источник: www.mklat.lv