Медики советуют налегать на лесную ягоду

Черника и голубика являются самой богатой флавоноидами ягодой. То есть, содержат наибольшее количество веществ, активирующих работу важных ферментов в организме, уточняет "РГ" .

Однако эксперты считают, что самые полезные ягоды - голубика и брусника, так как при их выращивании не применяются вредные химические удобрения.

Полезнее всего "дикая" ягода, говорят врачи

- Ягоды, которые плохо культивируются, более полезны. Например, клубника сейчас массово производится и в погоне за урожаями страдает ее качество. Она хорошо выглядит и пахнет, но ее вкус и химический состав отличаются от нормальной, - объяснил РИА Новости врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

Как рассказала кандидат медицинских наук врач Елена Ливанцова, хорошая ягода богата фолиевой кислотой, магнием, медью и витамином С. Ее регулярное употребление хорошо влияет на сердце и нервную систему. И, кстати, это лакомство можно есть диабетикам.

- После употребления ягоды не происходит пикового повышения сахара в крови, поэтому ее можно есть пациентам с сахарным диабетом, - пояснила Елена Ливанцова.

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