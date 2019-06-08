Красота, молодость и здоровье: правильное питание для женщин

Известные в Великобритании диетологи рассказали зарубежным СМИ о том, как следует питаться женщинам старше 40, чтобы сохранить молодость, облегчить менопаузу и уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Пишет "РГ".
Диета, сохраняющая молодость
Диетолог Амелия Фрир рекомендует свести к минимуму употребление обезжиренных продуктов, так как в их составе есть совсем ненужные стабилизаторы, эмульгаторы и подсластители. Также, по мнению Фрир, следует не перебарщивать со сладкими фруктами, так как они провоцируют скачки сахара в крови. От винограда, например, и вовсе можно отказаться. А вот несколько кисловатых яблок в день пойдут на пользу. Желательно употребить их до шести вечера.
В полезном питании нет ничего сложного
Эксперт по питанию Джеклин Колдуэлл-Коллинз советует женщинам есть на завтрак овощи и фрукты, а в течение дня употреблять какие-либо ферментированные продукты, богатые клетчаткой и пробиотиками. Например, квашеную капусту, кимчи или кефир.
Не рекомендует отказываться от жирных продуктов диетолог Джейн Кларк. Самые полезные среди них - жирная рыба, орехи, авокадо, льняное и оливковое масла. Также она посоветовала пить кофе. Главное, знать меру.
Врач-диетолог Меган Росси считает, что в рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы (иначе могут возникнуть нарушения в работе кишечника) и порядка 30 различных продуктов растительного происхождения, которые нужно есть в течение недели. Так питание будет более разнообразным и сбалансированным.
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