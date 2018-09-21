Чем полезна облепиха для организма женщины

Бабушкины рецепты использования облепихи в лечении различных заболеваний не утратили своей актуальности и сегодня. Более того при наличии огромного количества лекарственных препаратов все чаще люди обращаются к проверенным народным средствам.

Когда облепиха лучший врач

Облепиха считается прекрасным антисептиком, владеет ранозаживляющими и бактерицидными свойствами. Кроме того она богата витаминами и полезными для организма веществами.

Основная польза от этого растения заключается в:

обогащении организма витаминами группы А, В, С, Е ;

укреплении сосудов;

улучшении работы мышцы сердца;

борьбе с токсинами;

подкреплении центральной нервной системы.

Также облепиху используют при лечении тяжелых заболеваний. Читайте статью фитотерпаевта о свойствах облепики при раке: облепиха при онкологии легких и молочной железы.

Ягоды облепихи используют для лечения:

анемии;

заболеваний сердечно-сосудистой системы;

неврозов;

варикозного расширения вен;

артериального давления;

сахарного диабета;

эрозии шейки матки;

воспалительных процессах в органах малого таза.

Есть несколько вариантов применения ягод: в виде варенья, в свежем виде, чай, настой, масло. Для каждого заболевания подходят разные формы и дозы употребления, в целях профилактики лучше всего есть варенье (противопоказано при сахарном диабете из-за высокого уровня сахара в составе) или пить легкий чай.

Польза облепихи при женских заболеваниях

Облепиха активно используется при лечении гинекологических болезней. Известны ее сильные противораковые свойства. Это народное средство показывает хорошие результаты борьбе с эрозией шейки матки, даже когда традиционные средства бессильны. Уже на протяжении первых 5 – 6 дней после начала лечения наблюдается улучшение состояния больной, а через 2 – 3 недели эрозия заживляется полностью.

Благодаря заживляющим и восстанавливающим свойствам ягода справляется с очень распространенным заболеванием среди женщин репродуктивного возраста – воспалением влагалища, а также помогает успешно бороться с молочницей.

Кроме этого масло облепихи идеально подходит для лечения цервицита, трихомонадных кольпитов (очень трудно лечатся даже сильнодействующими аптечными препаратами), эндометрита.

При лечении гинекологических болезней можно употреблять облепиху вовнутрь или применять местно – слегка теплым заваренным чаем спринцеваться или подмываться.

Часто гинекологи назначают лечение маслом облепихи и рекомендуют пить его в разогретом виде и использовать местно в Его можно приобрести в обычной аптеке, а также сделать самостоятельно.

Противопоказания для употребления облепихи женщинам

О пользе этого чудодейственного растения можно говорить много. Но нужно упомянуть и о противопоказаниях. Его нельзя употреблять при:

воспалительных процессах в печени, мочевом и желчном пузыре;

склонности к аллергическим реакциям;

желчнокаменной болезни;

язве желудка;

гастрите;

повышенной и пониженной кислотности желудка.

С большой осторожностью облепиху стоит принимать:

детям;

беременным женщинам;

кормящим матерям;

людям преклонного возраста.

Наиболее безопасное применение облепихи в виде чая. Народные врачеватели рекомендуют делать легкую заварку, и предупреждают, передозировка может лишь навредить. Применять стоит курсами, пить чай ежедневно раз в день (максимум два), на протяжении 7 – 10 дней, затем сделать перерыв, затем повторить курс.

Лучше всего использовать лечебные ягоды в комплексе с медикаментозным лечением, так будет больше шансов на успешное и быстрое выздоровление. Перед началом применения необходимо сообщить своему лечащему врачу об использовании средства.

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