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5 верных способов похудеть без диет
Агнесса ЛИ   
29 Декабря 2018 г.
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5 верных способов похудеть без диет

Все девушки и женщины хоть раз в жизни со вздохом смотрели на обложку журнала с очередной улыбающейся знаменитостью, грустно вздыхали и говорили: «Кажется, пора на диету». Этим страшным словом агенты пугают молодых моделей, книжные полки забиты трудами о том, как похудеть, продолжая уплетать шоколадки, а диетологи всего мира наживают огромные состояния на простейших советах, которые знакомы всем с рождения.

Есть несколько несложных приемов, которые помогут в борьбе за фигуру. Но стоит помнить, что они будут действовать только в случае, когда лишний вес появился из-за чрезмерного аппетита. Если фигура «поплыла» вследствие болезни, можно обратиться к врачу и подыскать нужный вам препарат в https://aptekalime.ru, где собраны множество популярных товаров для похудения и не только.

Первый совет, которому неосознанно следуют все женщины в попытках сохранить или улучшить фигуру - отказ от сладкого и мучного. Сокращение употребления сахара и быстрых углеводов, которые чаще всего откладываются на талии и бедрах, позволяет уменьшить ежедневную калорийность пищи и оздоровить питание. Заменить сладкое можно фруктами, орехами и медом, которые принесут намного больше пользы.

Второй совет является продолжением первого: если уж без лакомств жизнь не мила, то следует есть сладкое до 12-ти дня. Кусочек темной шоколадки с утренним кофе не отложится про запас, а сожжется в ближайшее время. А вот ужинать лучше всего строго белковой пищей — творогом, рыбой или курицей, яйцами или кефиром. Белки способствуют формированию мышечных тканей и не откладываются в жировые запасы, к тому же они намного легче углеводов, что позволяет желудку переварить их до ночного отдыха.

Третий совет: нужно пить больше чистой воды, не меньше 6 стаканов в день. Сюда не входят кофе с чаем, соки, да и все прочие напитки. Вода должна быть чистой и без газа, можно заменить ее минеральной водой или обычной кипяченой. Эта мера избавит организм от обезвоживания и поможет ускорить обменные процессы.

Четвертый совет гласит — не следует пренебрегать овощами, особенно полезно заменять углеводный гарнир (макароны, рис или картошку) свежим салатом. Благодаря обилию клетчатки и витаминов овощи быстро наполнят желудок, не добавляя калорий. Особенно полезно есть овощи на ужин, когда опасность попросить добавку особенно велика.

Пятое правило совсем простое — рекомендуется уменьшить количество соли и приправ, чтобы научиться получать наслаждение от естественного вкуса блюд. Соль способствует задержанию в организме воды, из-за чего наутро появляются отеки. Приправы разогревают аппетит, провоцируя невольное переедание. Полностью отказываться от специй не стоит, щепотка соли в салате еще никому не вредила, а несколько крупинок красного перца, добавленного в кофе, придадут ему приятную остроту.

Соблюдая 5 несложных советов, за месяц можно потерять 5-10 кг, продолжая питаться разнообразно и вкусно. Чтобы результат был более заметен, стоит добавить немного спорта, например, прекратить пользоваться лифтом или выходить из троллейбуса за 1-2 остановки до работы/дома. Полчаса простой ходьбы помогут прогнать подступающий голод и поднимут настроение, особенно если выбрать маршрут, ведущий через парк или дворы, где меньше машин.

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