Узнать много полезной информации о сердечно-сосудистых заболеваниях можно на ресурсе соответствующей тематики

Многие люди пенсионного возраста продолжают в эти годы активно работать. Для них небезынтересно будет узнать, что, оказывается, продолжительный отпуск, который хоть раз в год должен быть у всех, может повлиять на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, не стопроцентная панацея, но новость все-таки хорошая, потому что в целом такие болезни очень коварны.
Сердечно-сосудистые недуги (данные ВОЗ - Всемирной организации здравоохранения) являются ключевой причиной смертности во мире. От них людей погибает больше, чем от каких-либо других заболеваний. Но есть и еще обнадеживающие исследования. До 80% инфарктов и инсультов можно предотвратить, если правильно питаться, сказать нет вредным привычкам и регулярно заниматься физкультурой.
В интернете есть полезный ресурс, на котором размещено много информации о сердечно-сосудистых заболеваниях - SOSUDY.INFO. Здесь можно узнать, какие болезни относятся к этой категории, сайт помогает разобраться со всеми вопросами по развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.
В разделе "Общие понятия" можно найти информацию о взаимосвязи между заболеваниями печени и повышенным уровнем холестерина, о влиянии холестерина на артериальное давление, о том, что такое липопротеины и хиломикроны. Здесь можно познакомиться с десятью мифами о холестерине, узнать сведения о том, как курение влияет на уровень холестерина и т.д. Актуальную информацию есть возможность распространить и среди друзей - посредством разных социальных сетей.
В разделе "Норма холестерина" размещена соответствующая информация. Подняты такие важные темы, как холестерин при беременности, нормальные показатели холестерина для женщин 40, 50 и 60 лет, в детском возрасте, для мужчин разных лет. Здесь можно узнать, что может способствовать повышению концентрации холестерин, его нормы представлены для удобства в табличном варианте.
Раздел "Анализы" познакомит пользователей с материалами этой тематики. Разбираются показатели холестерина от 5.0 и выше. Рассказывается, как правильно подготовиться к сдаче анализа крови на сахар и холестерин, что означает повышенный холестерин и т.д.
В разделе "Лечение" можно найти информацию об особенностях питания при повышенном холестерине, дается обзор препаратов для снижения уровня холестерина. Много материалов по атеросклерозу можно найти в одноименной вкладке - "Атеросклероз".
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Простой способ проверить биологический возраст
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
В чем же польза клубники?
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Зачем нужна растяжка и как тянуться правильно?
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Онколог о важных правилах профилактики рака
Вопросы, касающиеся онкологии, волнуют многих. Пожалуй, нет ни одного человека, близких которого не затронула бы эта больная тема. Словно тема войны. Именно ее нередко и напоминает жизнь самих пациентов или и...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...