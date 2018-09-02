Узнать много полезной информации о сердечно-сосудистых заболеваниях можно на ресурсе соответствующей тематики

Многие люди пенсионного возраста продолжают в эти годы активно работать. Для них небезынтересно будет узнать, что, оказывается, продолжительный отпуск, который хоть раз в год должен быть у всех, может повлиять на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, не стопроцентная панацея, но новость все-таки хорошая, потому что в целом такие болезни очень коварны. Сердечно-сосудистые недуги (данные ВОЗ - Всемирной организации здравоохранения) являются ключевой причиной смертности во мире. От них людей погибает больше, чем от каких-либо других заболеваний. Но есть и еще обнадеживающие исследования. До 80% инфарктов и инсультов можно предотвратить, если правильно питаться, сказать нет вредным привычкам и регулярно заниматься физкультурой.

В интернете есть полезный ресурс, на котором размещено много информации о сердечно-сосудистых заболеваниях - SOSUDY.INFO. Здесь можно узнать, какие болезни относятся к этой категории, сайт помогает разобраться со всеми вопросами по развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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В разделе "Лечение" можно найти информацию об особенностях питания при повышенном холестерине, дается обзор препаратов для снижения уровня холестерина. Много материалов по атеросклерозу можно найти в одноименной вкладке - "Атеросклероз".

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