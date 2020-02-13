ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Тихий алкоголизм - это когда понемногу, но каждый день
По инф. "Российской газеты"   
13 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

alcohol and cigarettes

Нарколог рассказал, какая доза спиртного может привести к алкоголизму, пишет "РГ".

Тихий алкоголизм - это когда понемногу, но каждый день

Скрытый алкоголизм незаметно разрушает здоровье

50 миллилитров крепкого алкоголя каждый день в течение месяца может привести к алкоголизму, считает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

В эфире передачи "Поздняков" на НТВ он отметил, что через месяц ежедневного употребления алкоголя печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких любителей спиртных напитков Брюн причисляет к категории "скрытых" или "тихих" алкоголиков.

По его словам, около трети населения в любой популяции злоупотребляют спиртными напитками, но не обращаются при этом ни к наркологам, ни к врачам. Самое печальное, к чему может привести "тихий алкоголизм", - внезапная смерть от остановки сердца. Брюн подчеркивает, что летального исхода можно было бы избежать, если бы человек вовремя обратился к специалистам и перестал пить.

 

 

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 