Современные процедуры ухода за телом и лицом помогут продлить молодость

Неважно сколько женщине лет, она всегда хочет быть здоровой, ухоженной и привлекательно выглядеть. И все чаще современные дамы предпочитают доверять заботу о своей внешности профессиональным сотрудникам хорошего салона красоты, например, такого как «Формула тела» (http://www.formula-tila.com.ua/). Огромное преимущество подобного выбора в том, что все, что нужно женщине для красоты и здоровья, собрано в одном месте: начиная с фитнеса и заканчивая омолаживающими процедурами. А различные виды массажа, о которых будет рассказано подробнее, помогут снять стресс и расслабиться.

Продлить молодость вполне возможно

Расслабляющий массаж - то что нужно после трудного дня

«Формула тела» - прекрасный образец комплексного подхода к вопросу сохранения здоровья и красоты.

Клиентки студии могут воспользоваться услугами косметологов, тренеров, отдохнуть в хаммаме, а также привести в порядок волосы и ногти.

Все процедуры в салоне проводятся только с помощью профессиональных косметических препаратов и с использованием современных методик.

Всё больше новых видов массажа появляется в спа-салонах и оздоровительных центрах. И прежде чем решаться на какую-то экзотическую процедуру, лучше получить о ней некоторое представление, а уж потом решать, стоит ли испытывать её на себе.

Креольский массаж

Это очень необычная процедура выполняется с помощью специальных бамбуковых палочек, которые частично заполнены зерном или песком.

В процессе массажа мастер наносит ритмичные удары палочками по телу в ритме 100−120 в минуту, все это происходит под креольскую музыку.

Этот вид массажа хорошо помогает при ожирении, целлюлите, всех видах переутомления. Особенно хорошо эффект проявляется на бедрах и ягодицах.

Процедура абсолютно безболезненна, хорошо тонизирует кожу, улучает кровообращение.



Стоун-терапия

Это массаж камнями — очень популярная сейчас процедура.

Камни, в зависимости от цели массажа, могут быть разными: холодные мраморные или горячие вулканические базальтовые. Иногда используется обсидиан – вулканическое стекло.

Сначала массажист наносит на тело масло, а потом прикасается камнями к определенным точкам на теле или выкладывает их вдоль позвоночника. При этом камни могут быть разной температуры и размера.

Такой массаж применяется для лечения болей в спине и суставах, при бессоннице и головных болях, стрессах, упадке сил.

Такой массаж улучшает циркуляцию энергии в теле, стимулирует кровообращение, прекрасно расслабляет, повышает иммунитет.

У этой процедуры есть минус: при чувствительной коже массаж горячими камнями может вызвать дискомфорт.

Тайский массаж

Классический тайский массаж - это вовсе не из сферы интимных услуг, как почему-то часто думают.

Суть массажа в воздействии на энергетические меридианы, в результате которого энергетика всего тела приходит в норму.

Перед процедурой клиенту выдается специальная одежда: свободного кроя и из натуральных тканей.

В тайском массаже используются различные приемы растяжения и воздействия на биологически активные точки.

Особенность процедуры еще и в том, что массажист может воздействовать на тело не только руками, но и ногами. Это достаточно жёсткое воздействие противопоказано при травах и серьезных заболеваниях костно-суставной системы. Поэтому о таких проблемах нужно предупредить заранее.

Тайский массаж приводит в норму все системы организма, успокаивает и снимает напряжение.

Этот массаж может вызвать кратковременные боли в мышцах и суставах.

Турецкий массаж

Его еще называют банным или восточным, делают его в турецких банях. Начинается процедура с парилки, а после разогрева клиента укладывают на тёплый мраморный стол и буквально укутывают толстым слоем пены.

Потом массажист растирает клиента жесткой перчаткой, что дополнительно разогревает и отшелушивает кожу.

После этого начинается сама процедура массажа, сначала активного, а потом легкого и успокаивающего. Потом пену смывают теплой водой.

Турецкий массаж делает кожу нежной и шелковистой, ускоряет восстановление после физических нагрузок, глубоко расслабляет.

Следует иметь в виду, что этот массаж противопоказан при сердечно-сосудистых заболеваниях, катаракте, глаукоме, заболеваниях щитовидной железы.

Вообще абсолютно у любого вида массажа есть свои противопоказания, о которых должен предупредить специалист перед сеансом.



К общим противопоказаниям относятся: период обострения хронических заболеваний, воспалительные процессы, инфекционные и кожные заболевания, наличие опухолей.

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