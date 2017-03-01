Современные процедуры ухода за телом и лицом помогут продлить молодость

Неважно сколько женщине лет, она всегда хочет быть здоровой, ухоженной и привлекательно выглядеть. И все чаще современные дамы предпочитают доверять заботу о своей внешности профессиональным сотрудникам хорошего салона красоты, например, такого как «Формула тела» (http://www.formula-tila.com.ua/). Огромное преимущество подобного выбора в том, что все, что нужно женщине для красоты и здоровья, собрано в одном месте: начиная с фитнеса и заканчивая омолаживающими процедурами. А различные виды массажа, о которых будет рассказано подробнее, помогут снять стресс и расслабиться.
Продлить молодость вполне возможно
Расслабляющий массаж - то что нужно после трудного дня
«Формула тела» - прекрасный образец комплексного подхода к вопросу сохранения здоровья и красоты.
Клиентки студии могут воспользоваться услугами косметологов, тренеров, отдохнуть в хаммаме, а также привести в порядок волосы и ногти.
Все процедуры в салоне проводятся только с помощью профессиональных косметических препаратов и с использованием современных методик.
Всё больше новых видов массажа появляется в спа-салонах и оздоровительных центрах. И прежде чем решаться на какую-то экзотическую процедуру, лучше получить о ней некоторое представление, а уж потом решать, стоит ли испытывать её на себе.
Креольский массаж
Это очень необычная процедура выполняется с помощью специальных бамбуковых палочек, которые частично заполнены зерном или песком.
В процессе массажа мастер наносит ритмичные удары палочками по телу в ритме 100−120 в минуту, все это происходит под креольскую музыку.
Этот вид массажа хорошо помогает при ожирении, целлюлите, всех видах переутомления. Особенно хорошо эффект проявляется на бедрах и ягодицах.
Процедура абсолютно безболезненна, хорошо тонизирует кожу, улучает кровообращение.
Стоун-терапия
Это массаж камнями — очень популярная сейчас процедура.
Камни, в зависимости от цели массажа, могут быть разными: холодные мраморные или горячие вулканические базальтовые. Иногда используется обсидиан – вулканическое стекло.
Сначала массажист наносит на тело масло, а потом прикасается камнями к определенным точкам на теле или выкладывает их вдоль позвоночника. При этом камни могут быть разной температуры и размера.
Такой массаж применяется для лечения болей в спине и суставах, при бессоннице и головных болях, стрессах, упадке сил.
Такой массаж улучшает циркуляцию энергии в теле, стимулирует кровообращение, прекрасно расслабляет, повышает иммунитет.
У этой процедуры есть минус: при чувствительной коже массаж горячими камнями может вызвать дискомфорт.
Тайский массаж
Классический тайский массаж - это вовсе не из сферы интимных услуг, как почему-то часто думают.
Суть массажа в воздействии на энергетические меридианы, в результате которого энергетика всего тела приходит в норму.
Перед процедурой клиенту выдается специальная одежда: свободного кроя и из натуральных тканей.
В тайском массаже используются различные приемы растяжения и воздействия на биологически активные точки.
Особенность процедуры еще и в том, что массажист может воздействовать на тело не только руками, но и ногами. Это достаточно жёсткое воздействие противопоказано при травах и серьезных заболеваниях костно-суставной системы. Поэтому о таких проблемах нужно предупредить заранее.
Тайский массаж приводит в норму все системы организма, успокаивает и снимает напряжение.
Этот массаж может вызвать кратковременные боли в мышцах и суставах.
Турецкий массаж
Его еще называют банным или восточным, делают его в турецких банях. Начинается процедура с парилки, а после разогрева клиента укладывают на тёплый мраморный стол и буквально укутывают толстым слоем пены.
Потом массажист растирает клиента жесткой перчаткой, что дополнительно разогревает и отшелушивает кожу.
После этого начинается сама процедура массажа, сначала активного, а потом легкого и успокаивающего. Потом пену смывают теплой водой.
Турецкий массаж делает кожу нежной и шелковистой, ускоряет восстановление после физических нагрузок, глубоко расслабляет.
Следует иметь в виду, что этот массаж противопоказан при сердечно-сосудистых заболеваниях, катаракте, глаукоме, заболеваниях щитовидной железы.
Вообще абсолютно у любого вида массажа есть свои противопоказания, о которых должен предупредить специалист перед сеансом.
К общим противопоказаниям относятся: период обострения хронических заболеваний, воспалительные процессы, инфекционные и кожные заболевания, наличие опухолей.
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