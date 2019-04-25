Плавание как идеальный способ сохранять здоровье и оптимизм

Сегодня все больше людей осознанно начинают вести здоровый образ жизни, в частности, придерживаться правильного питания и активно заниматься спортом. Однако занятия фитнесом и в тренажерном зале подходят далеко не всем, так как имеют ряд ограничений и противопоказаний. В отличие от плавания – вот уж чем действительно может заниматься практически каждый, независимо от пола, возраста и весовой категории. При этом пользу плавание приносит огромную и для сохранения спортивной формы, и для снижения веса, и для лечения различных заболеваний, да и в целом для здоровья.

Прежде всего, правильно подготовимся к походу в бассейн. Понадобится определенная экипировка, которая обеспечит комфорт во время плавания. Это спортивный купальник или плавки (женщинам лучше выбрать закрытую модель, плотно облегающую тело, но, конечно, с учетом особенностей фигуры), шапочка для бассейна (защитит волосы от намокания и хлора, снизит потерю тепла, улучшит скольжение), а также очки для плавания (защитят глаза от хлорных испарений). Кстати говоря, всю спортивную экипировку можно выгодно приобрести через интернет, например, зайти на сайт очков Arena. Отметим, что производитель водных аксессуаров Arena уже много лет выпускает различные элементы экипировки (очки, костюмы для плавания, ласты, маски) и хорошо зарекомендовал себя даже у профессиональных спортсменов.

Так какие еще преимущества есть у плавания? Как говорят медики, плавание является идеальным видом нагрузки для людей, страдающих лишним весом, артритом или проблемами с позвоночником, оно отлично помогает восстанавливаться после травм, а также поддерживать здоровье женщин в период менопаузы. Врачи утверждают: занятий плаванием всего по 30 минут 3 раза в неделю, вкупе со сбалансированным питанием и здоровым образом жизни, человеку достаточно, чтобы оставаться здоровым и поддерживать оптимистичные взгляды на мир! Взять, к примеру, позвоночник – все мы знаем, насколько важной частью тела он является. Именно для позвоночника плавание полезно больше всего, вода позволяет ему «растягиваться», ставит позвонки на место, избавляя в итоге от болевых ощущений.

Пользу плавания подтверждают американские ученые: их исследование показало, что у пловцов, регулярно занимающихся плаванием, состояние организма в целом было «моложе» паспортного возраста примерно лет на 20. Так, у семидесятилетних пловцов основные показатели (кровяное давление, уровень холестерина, мышечная масса и биохимия крови, а также здоровье нервной и сердечно-сосудистой систем) были, как у молодых людей! Отчасти этот удивительный факт объяснили индийские ученые, которые выяснили, что дыхательный объем у пловцов лучше, чем у бегунов, то есть снижается частота сердечных сокращений (в спокойном состоянии), снижается кровяное давление.

Нельзя не отметить, что для пожилых людей плавание – это самый безопасный вид физической нагрузки (помните: технику и меры предосторожности все равно надо соблюдать). К тому же, занятия в бассейне для пенсионеров являются не только способом оздоровления, но возможностью общаться с единомышленниками и т.д.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ