Есть ли шанс снизить давление без лекарств? Ученые считают, что да

Чтобы снизить артериальное давление, достаточно всего лишь изменить образ жизни: начать правильно питаться и включить в свой "рацион" физические упражнения. Положительный эффект, позволяющий отказаться от лекарств от гипертонии, наступает уже через 16 недель, сообщает "РГ".

К такому выводу пришли ученые из Университета Северной Каролины, представившие результаты своего исследования на научной конференции, пишет EurekAlert.

В эксперименте участвовали 129 мужчин и женщин с избыточным весом или ожирением в возрасте от 40 до 80 лет, у которых наблюдалось высокое кровяное давление: оно колебалось между 130-160 и 80-99 миллиметрами ртутного столба. Показатели половины испытуемых говорили о том, что им следует начать принимать специальные лекарства, но в ходе исследования этого не делалось.

Участников случайным образом разделили на три группы. В первой проводилась программа управления весом, включавшая в себя занятия спортом трижды в неделю, постоянные консультации врачей и переход на специальную противогипертоническую диету - DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Она предполагает употребление овощей и фруктов, злаков, бобов, нежирного мяса, снижение в рационе количества соли и сахара. Во второй группе испытуемые изменили только диету, а третья группа стала контрольной - там люди жили привычной для себя жизнью.

В результате в первой группе участники в среднем похудели на 8,5 килограмма, а их давление снизилось на 16 и 10 миллиметров (систолическое и диастолическое соответственно). Во второй группе показатель оказался скромнее - давление упало в среднем на 8 миллиметров, в третьей, что удивительно, ситуация тоже улучшилась, но совсем незначительно.

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