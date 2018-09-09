Длительное воздержание: что происходит с организмом женщины?

73-летняя немецкая актриса Марианне Зегебрехт недавно призналась в одном из интервью, что последние 43 года она добровольно отказывалась от секса. Но что происходит с телом женщины, когда она долгое время не занимается любовью? - задается вопросом Bild.

Как говаривала одна из героинь сериала "Секс в большом городе" Шарлотта, у которой долго не было секса, ее вагина погрузилась в депрессию. Отсутствие секса, замечает таблоид, может привести к появлению "медицинской симптоматики", которая получила название "вагинальной атрофии".

Сексуальный терапевт доктор Беатрисе Вагнер в беседе с Bild объясняет, какие последствия для организма - как в физическом, так и в психологическом плане - влечет за собой длительный отказ от плотских утех.

"Если у женщины долгое время не было интимной близости, в области гениталий может появиться зуд, жжение и даже сильные боли. То, что на первый взгляд может походить на симптомы вагинального кандидоза, на деле может быть признаком той самой вагинальной атрофии. Еще одним признаком этого заболевания может стать сильная боль, возникающая во время секса после длительного воздержания", - говорится в статье.

По словам доктора Вагнер, это связано с тем, что "слизистая оболочка влагалища истончается, просвет влагалища сужается, оно становится короче и теряет эластичность. Вагина становится очень чувствительной, что проявляется в первую очередь во время первого после воздержания полового акта. Это случается и в период менопаузы, когда в организме женщины перестает вырабатываться необходимое количество эстрогена".

Самым лучшим средством борьбы с подобным явлением Беатрисе Вагнер считает "активную сексуальную жизнь".

Как пишет далее автор публикации, "результаты многочисленных исследований говорят о том, что секс полезен для здоровья, помогает держать организм в тонусе, сохранять жизненное равновесие и делает счастливым. Поэтому последствия долгого отказа от секса могут быть плачевными - неважно, отказываетесь ли вы от секса с партнером или самим собой".

Это подтверждает и доктор Вагнер. "Секс помогает справиться с последствиями стрессов, укрепляет иммунитет", - цитирует ее слова в заключение Bild.

Перевод Inopressa.ru

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