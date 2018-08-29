Антицеллюлитный массаж как лечение

От целлюлита в большинстве случаев страдают женщины. У мужчин же целлюлит может возникнуть только вследствие гормональных сбоев и дисбалансов.
Сама природа заложила в женщин склонность к появлению этого эстетического недуга. Связан он, в первую очередь, с гормональным фоном и изменениям в нем. Во вторую очередь, малоактивный способ жизни, сладости и перенасыщенная жирами пища способствуют его развитию.
Для избавления от данного изъяна во внешности для начала специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион. Именно в питании могут быть допущены грубейшие ошибки.
Чем правильнее вы будете питаться, тем идеальней будет выглядеть ваша кожа. Да и внутренние органы скажут вам «спасибо».
Так как целлюлит довольно коварный, убрать его исключительно изменением питания будет не просто. Поэтому специалисты и диетологи рекомендуют проделать комплекс специальных массажей для проблемных зон, затронутых «апельсиновой коркой». А если в сочетании с массажем выполнять удобный для вас комплекс силовых упражнений, ваше тело вернется в форму и обретет желаемую гладкость довольно быстро.
Основная проблема появления целлюлита - это нарушения в оттоке крови и лимфы в подкожных тканях. Именно для улучшения оттока крови и рекомендуют делать массаж. Его можно выполнить и дома, но только специалист сделает его технически правильно. При выполнении курса массажа будут заметны следующие изменения:
- улучшение межклеточного обмена;
- выведение излишков воды из кожи;
- обновление тканей;
- открытие резервных капилляров;
- избавление кожи от токсинов;
- улучшение дыхания кожи;
- смягчение соединительных тканей.
Массаж не только поможет возобновить вышеприведенные функции, но и отразится на общем самочувствии организма. А активация работы лимфатической системы запустит возобновление и укрепление защитных сил организма. Таким образом, массаж помогает повысить иммунитет.
Типов массажа от целлюлита и для его профилактики существует масса. В первую очередь, вам нужно остановиться на определенном мастере, которому вы будете готовы доверить свое тело. Профессионал своего дела изучит ваши недостатки и выберет определенный вид массажа, который подойдет именно в вашей ситуации. Также специалист предупредит о противопоказаниях, которые существуют и для выполнения данной процедуры. Процедура массажа против целлюлита не просто дает косметический эффект, но и способствует общему улучшению здоровья.
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