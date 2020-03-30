«Во всех ролях он был прекрасен»

24 марта 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения великого певца, тенора Большого театра, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата двух Сталинских премий и кавалера пяти орденов Ленина Ивана Семеновича Козловского.

Самородок

Иван Козловский родился в 1900 году в селе Марьяновка. Первые музыкальные впечатления в жизни Ивана были связаны с отцом, который прекрасно пел и играл на венской гармонике. Мальчик имел исключительный слух и от природы поставленный красивый голос. Но родители в восемь лет отправили его в бурсу. Оттуда был один путь – в священники. Когда у Ивана началась ломка голоса, ему было запрещено петь. Мальчик скучал и сбежал из бурсы. Сначала он хотел попасть на Первую мировую добровольцем, но добрался только до Киева. Ради пропитания пел по деревням, а когда «прорезался» его дивный тенор, Иван пришел в Киевский музыкально-драматический институт, где сказал: «Послушайте меня, и сами убедитесь, что брать надо!»

В 1917 году его приняли и стали учить бесплатно. Да и учить особенно не приходилось – дыхание, звук и музыкальность Козловского были феноменальными. Учителям оставалось лишь развить у него вкус и эрудицию. Иван уже через год начал петь в Полтавском театре. Но служба в Красной армии временно прервала его артистическую деятельность.

«Муж самой Герцик»

Козловский был красив и неравнодушен к прекрасному полу. Юного ловеласа пленила бесподобная актриса Александра Алексеевна Герцик, которая была старше Ивана на 14 лет. И не ее назвали «супругой самого Козловского», а его – «мужем самой Герцик». Александра Алексеевна собирала в Москве на гастролях аншлаги, а в родной Полтаве была примадонной. Юный красноармеец Козловский был для нее странной партией, но в хаосе революции все было возможно. После свадьбы в 1920 году Александра Алексеевна стала для Ивана и женой, и матерью, и наставницей.

После демобилизации Козловского позвали в харьковский оперный театр, и Герцик отправилась за ним. Потом они переехали Москву. Звезда Козловского восходила, а вот карьера его жены клонилась к закату. Благодарный Козловский называл ее «идеальной женой». Полюбив потом другую, долго не мог договориться с собственной совестью, и, в конце концов, был добровольно отпущен супругой. Но до самой смерти Герцик, Козловский не оставлял ее ни мысленно, ни финансово.

Новая звезда

В Большой театр Козловский пришел уже не дебютантом, а сложившимся мастером. Сам Шаляпин восклицал: «Здорово поет сволочь Козловский!» А Леонид Собинов, услышав, как Иван брал верхнее «си», передал ему в подарок собственные сценические костюмы. Вскоре Собинов покинул сцену – посреди спектакля он сорвал голос и заканчивать партию пришлось Козловскому. С тех пор статус русского тенора номер один закрепился за Иваном Козловским.

Славу ему принесла постановка «Борис Годунов», в которой он исполнил Юродивого. Всего же у певца было больше тридцати партий в различных операх. Он стал солистом Большого театра. Музыковед Голубин писал: «Во всех ролях он был прекрасен <...> Он учитывал и эпоху, и костюм, и манеру поведения на сцене и, конечно, грим <...> Козловский был даровитым драматическим актером».

Галя

На пике популярности в 1934 году в Крыму Иван Семенович познакомился с Галиной Сергеевой – исполнительницей главной роли в фильме «Пышка». Сергеева и не знала, что за чудак подхватил ее чемодан на вокзале. На нем была белая войлочная шляпа, сандалии на босу ногу и полосатые шорты, каких тогда никто еще не носил. А когда 35-летний тенор забрался к Гале в номер по водосточной трубе, она сказала: «Да вы, Иван Семенович, мальчишка!»

Розыгрыши Козловский обожал. Он мог прибить гвоздями к паркету чьи-нибудь галоши в гримерке театра или завязать морским узлом концертные брюки.

Козловский был влюблен, но первую жену оставлять не торопился. Галя сердилась, а он объяснял: «Ты не понимаешь! Александра Алексеевна не такая красивая, не такая молодая, как ты. Уйду – останется совсем одна!»

Через три года влюбленные поженились, но все складывалось непросто. Галина ревновала. Иван Семенович отличался врожденной галантностью: всегда целовал дамам ручки, осыпал комплиментами.

Козловский всегда кому-нибудь помогал, во время войны внес в фонд обороны 25 тысяч рублей, на собственные средства построил и содержал музыкальную школу в родной Марьяновке. Но жену не баловал, говорил, что замужняя женщина должна быть скромной. «Я ему совсем не нужна!» – плакала Галина. После рождения второй дочери она ушла от Козловского.

Иван Семенович очень тосковал по своей Гале и больше не женился. Правда, любовь к женскому полу Козловский сохранил до самой смерти. Но это увлечение никогда не принимало у него вызывающих, эпатирующих общество форм.

Артист

В 1938 году по инициативе Владимира Немировича-Данченко и под руководством Козловского был создан Государственный ансамбль оперы СССР. Певец хотел популяризировать классическую музыку, поэтому в репертуар коллектива вошли адаптированные под массового слушателя партии из опер.

Во время войны Козловский в составе концертных бригад выступал перед бойцами. Пять лет Козловский царил на оперной сцене безраздельно, но потом у него появился достойный конкурент: в Большой театр пришел Лемешев. Оба были хороши по-своему, но страна разбилась на два лагеря: «лемешистов» и «козловитян».

В 54 года певец оставил сцену Большого театра, зато много ездил с концертами. Публика обожала его по-прежнему.

Здоровье и долголетие

Козловский говорил, что пение – это избыток здоровья. Он был замечательным волейболистом, прекрасно играл в теннис, любил плавать, чуть ли не до последних дней делал гимнастический крест на кольцах, что висели у него в комнате. И никогда не принимал лекарств, потому что считал, что их пьют одни старики. Вплоть до восьмидесяти лет Козловский давал ежегодный сольный концерт, исполняя сложные произведения.

У Козловского была белая пилотка Джевахарлала Неру. Иван Семенович почему-то считал, что носить эту пилотку – к здоровью и долголетию. В этой пилотке он и появился в последний раз на людях – в Московской консерватории в декабре 1993 года. Ему было тогда 93 года.

Что совсем уже поразительно, свой чудесный серебристый голос – уникальный случай для тенора – Иван Семенович сохранил до конца.

«Отдавай, что имеешь»

Современники артиста отмечали еще одну черту Козловского – удивительно бережное отношение к людям и всегдашнюю готовность прийти на помощь всем, в том числе и «врагам народа».

Козловский жалел всех, кто был одинок, обездолен, стар и нуждался, и добывал для посторонних ему людей квартиры, лекарства и поездки в санатории.

Певец говорил: «В чем счастье? Отдавай, что имеешь, и отдавай скорей. Вот в отдаче, видимо, и есть взаимное обогащение… Если испытываешь к кому-нибудь неприязнь, подумай о том, как ты ему можешь помочь».

Его настоящей страстью были лошади. Это было странно, учитывая, что в детстве конь сильно ударил Ивана. Да так, что остался шрам на верхней губе. Уже будучи солистом Большого театра, Козловский на спор решил принять участие в скачках. Друзья полагали, что он отступится от нелепой затеи, но Иван Семенович взял первый приз и всю жизнь потом этим гордился. На «лошадиной почве» Козловский сдружился с маршалом Буденным, который часто гостил у певца.

Многим осталось непонятным то обстоятельство, почему достаточно независимого артиста обошли сталинские притеснения. Сам певец по этому поводу тоже не распространялся. Прошлое Козловский вообще вспоминал очень сдержанно. Говорил, что нынешнее поколение бездумно все упрощает: «Сейчас все, кому не лень ругают Фурцеву. А я ведь при ней исполнил всего Рахманинова. …Я не судья нынешнему поколению, но категоричность к тем, кто служил культуре в прошлом, тем более к тем, кто уже ушел из жизни и не может никак себя защитить, – не самое лучшее поведение, и я его не приемлю».

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