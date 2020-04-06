Мария Пахоменко: от славы до забвения

Певица Мария Пахоменко – одна из самых ярких звезд на небосклоне советской эстрады. Голос этой певицы отличается удивительной чистотой. Он льется, как прозрачный ручеек, волнуя сердце и проникая в душу. Образ Марии на сцене был органичным сочетанием народной душевности и эстрадной яркости.

Мария Леонидовна Пахоменко появилась на свет 25 марта 1937 года в семье ленинградского милиционера. Маша с раннего детства увлекалась пением и продолжала развивать свой талант в школьном хоре.

Но девочка не мечтала о музыкальной карьере всерьез. За компанию с подружками она поступила в радиотехникум, а после его окончания начала работать на заводе «Красный треугольник». Но петь ей очень хотелось, и она, успешно пройдя прослушивание, стала выступать с квартетом под руководством Валентина Акульшина Дворца культуры имени Ленсовета. С этим ансамблем поездила по стране, выступала на Фестивале молодежи в 1957 году в Москве. Тогда сцена стала для нее привычной. Позднее окончила музыкальное училище имени М. П. Мусоргского.

В Ленинградском электротехническом институте был организован студенческий самодеятельный коллектив. В этот коллектив и позвали Марию. Именно там она познакомилась со своим будущим мужем Александром Колкером, который стал очень известным музыкантом и композитором. Его музыка звучит в таких фильмах как «Свадьба Кречинского», «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Волшебная сила искусства» и другие. В то время Колкер был студентом ЛЭТИ и играл на скрипке.

Александр Колкер в своих воспоминаниях рассказывает: «Мне стоило больших усилий уговорить Машу выступить в новом амплуа и записать свою первую сольную песню «Качает, качает, качает». Песня была написана к спектаклю «Иду на грозу» по роману Даниила Гранина. Дебют был несомненной удачей. Песня эта потом зажила самостоятельной жизнью. Молодой, удивительно чистый, а главное, незнакомый Машин голос сыграл здесь важную роль».

В своей книжке «Лифт вниз не поднимает» он написал: «Ей было тогда 19. Мне – 23. У нее была толстенная до щиколоток белая коса и абсолютный слух. У меня были песни, скромная популярность и учащенное сердцебиение. 45 лет мы вместе. Мне повезло вдвойне. Маша красива и умна – редкий случай. Моей везучести просто нет предела. Маша красива, умна и предана своей семье. Весь день она колготится, ни разу не присев: продуктовые магазины, обед, стиральная машина, уборка. Отдых для нее наступает только к вечеру, когда, наведя скромный макияж, она едет на сольный концерт».

Нежная Маша

У каждого эстрадного исполнителя есть своя «визитная карточка». У ленинградской певицы Марии Пахоменко их десятки, так много хороших песен она спела. Именно благодаря ей с трудом найдется в нашей стране человек, который бы не знал: все девичьи беды оттого, что «на десять девчонок по статистике девять ребят...».

Ее голос как чистый ручеек. Волосы как водопад. Ее обаяние бесконечно. Так говорили и писали о Марии Пахоменко в шестидесятые годы. Один из западных журналистов назвал ее «нежной Машей».

А она была на сцене и нежной, и страстной, и печальной, и озорной. И, главное – очень искренней. «Качает, качает», «Признание», «Разговоры, разговоры», «Лучше нету того цвету», «Чудо-кони» – исполнив эти и многие другие песни, Мария Пахоменко завоевала любовь всей страны.

В 1964 году певица стала солисткой Ленинградского музыкального эстрадного ансамбля под руководством Бадхена и Колкера при Ленконцерте, в том же году с песней «Опять плывут куда-то корабли» заняла первое место на конкурсе, проведенном радиостанцией «Юность». В конце 1960-х – начале 1970-х она покорила и международную сцену: в 1968 году получила приз «Нефритовая пластинка» на конкурсе грамзаписей во Франции, а в 1971 году стала первой российской эстрадной певицей, завоевавшей Гран-при на международном песенном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии (часто вместо нее первой победительницей ошибочно называют Аллу Пугачеву). Марию Леонидовну любили многие композиторы, так как ее неповторимый вокал и тембр голоса превращали их песни в настоящие шлягеры.

В 1976 году Марии Пахоменко было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1998 году певица стала народной артисткой Российской Федерации.

За три последних десятилетия ХХ века песни Марии Пахоменко были изданы миллионными тиражами на пластинках, кассетах и дисках. Она записала 10 дисков-гигантов, ее манера исполнения на стыке эстрадного и народного вокала была узнаваемой и неповторимой, ее песни нередко пели и другие звезды эстрады.

Ей доверяли первое исполнение своих песен Колмановский, Пахмутова, Тухманов, Френкель. Ее называли последней яркой представительницей русской эстрадной песни.

Несостоявшееся

Мало кто знает, что певица могла сняться в кино, да еще и в таком выдающемся фильме, как «Семнадцать мгновений весны».

Из воспоминаний Пахоменко: «И вот в разгар гастролей раздается звонок, и Лиознова говорит: «Я вас приглашаю сняться в этом фильме. Поверьте мне, что это будет очень хороший фильм, вы там должны будете сыграть жену Штирлица. А Штирлица сыграет Вячеслав Тихонов». У меня прямо сердце в пятки. Она сказала «многосерийный фильм». Она какое-то такое слово сказала, то, что меня остановило. Я сказала, что вы меня извините, мне, конечно, очень хочется, но я не могу. Она забыла сказать слово «эпизод», о чем я сожалею всю жизнь. Она мне потом сказала: «Хотели только ваше лицо».

Забвение

В 1980-х годах певица работала телеведущей в цикле программ «Приглашает Мария Пахоменко», гастролировала в СССР и за границей, однако ее популярность в это время пошла на спад. Певица не хотела реагировать на изменившиеся требования нового времени – с осуждением и весьма резко высказывалась о хит-парадах и рок-музыке, консервативно относилась к поведению эстрадных исполнителей на сцене. Ей на смену пришли певицы, чьи песни казались слушателям более современными, – Эдита Пьеха, Алла Пугачева, София Ротару и другие. Они были готовы менять репертуар и собственный имидж и более чутко реагировали на новые веяния времени. Постепенно о Марии Пахоменко слушатели стали забывать.

В личной жизни у певицы все было хорошо, родилась дочь Наташа, оба родителя души в ней не чаяли. Когда дочка выросла, Мария вместе с ней выступила в 1983 году в программе «Шире круг» с песней «Все пройдет». Но Наташа по стопам матери не пошла, стала режиссером и сценаристом. Дочка вышла замуж, подарила родителям прекрасную внучку, которую назвали в честь бабушки – Марией.

В 2008 году у певицы обнаружили болезнь Альцгеймера, с каждым годом состояние Марии ухудшалось, ее нельзя было ни на минуту оставить одну. Спокойная жизнь в семье прекратилась, дочь и отец начали ссориться. Вплоть до того, что дочь обвинила отца в жестоком обращении с матерью, и Александр Колкер подал в суд на дочь за клевету. Наталья, несмотря на протесты со стороны отца, забрала мать к себе.

А в начале февраля 2012 года произошло событие, которое подняло всю местную полицию на ноги. 74-летняя Мария Леонидовна пошла выносить мусор и домой не вернулась. Искали певицу два дня, нашли в торговом центре. Как она туда попала и где была все это время, Пахоменко не помнила.

8 марта 2013 года Мария Леонидовна тяжело заболела, началась пневмония. Ей стало настолько плохо, что дочь вызвала скорую помощь. Врачи делали все возможное, чтобы спасти женщину, но было поздно.

В то же день, на 76-м году жизни, певица умерла.

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