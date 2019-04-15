"Высшие силы" избавили Пугачеву от проблем со здоровьем

В жизни Примадонны российской эстрады было время, когда она страдала от постоянных головокружений. Временами артистка даже не могла стоять и искала, где бы присесть. От перелетов на самолетах пришлось полностью отказаться и добираться до нужного города поездом.

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Всё это доставляло Алле Пугачевой массу неудобств, и Лайма Вайкуле посоветовала подруге знакомых американских врачей. После множества исследований певице действительно помогли. После курса лечения Алла Борисовна даже полетела на отдых в Италию, но через время голова начала кружиться снова. Пугачева признается, что не могла лежать на левой стороне и очень переживала за своё здоровье. И тут, как считает Алла Борисовна, в ситуацию вмешались высшие силы. Однажды, когда в комнате было душно, она подошла к окну, чтобы открыть фрамугу, но та неожиданно упала ей прямо на голову. Тогда у артистки даже потемнело в глазах, но вскоре после удара головокружения прекратились.



Это не первый случай, когда артистка избавлялась от проблем со здоровьем не совсем обычным образом. Уже долгое время она лечит осипший голос — слабительным. Обследование в Израиле показало проблемы с пищеводом, которые влияют на диафрагму. Тогда она делала операцию, а сейчас просто выпивает слабительное средство, и на следующий день голос становится идеальным. Жаль только, что способ не слишком безопасный для здоровья, от частого приема слабительного страдает печень и из организма вымываются необходимые ему минеральные вещества... Но ради карьеры певицы идут еще и не на такие жертвы.

{jumi [*240]

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