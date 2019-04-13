Ради юбилейного концерта Алла Пугачева перенесла операцию

Алла Пугачёва призналась, что несколько дней до концерта в честь своего семидесятилетия легла под нож хирурга. По словам Примадонны, она пошла на операцию для того, чтобы лучше выступить на шоу.

Пугачёва рассказала, что никогда не была «студийной певицей», а потому и в день собственного юбилея Примадонна захотела петь вживую. При этом Алла Борисовна не стала отрицать, что с годами её голос отнюдь не стал лучше. Желая максимально подготовиться к выступлению, она согласилась пройти обследование в Израиле, после которого врачи посоветовали ей сделать операцию.



«Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы, — рассказала Примадонна. — Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация — дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!» - заверила певица.

По инф. «Аргументы недели»

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