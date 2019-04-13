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Ради юбилейного концерта Алла Пугачева перенесла операцию
По инф. «Аргументы недели»   
13 Апреля 2019 г.
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Алла Пугачёва призналась, что несколько дней до концерта в честь своего семидесятилетия легла под нож хирурга. По словам Примадонны, она пошла на операцию для того, чтобы лучше выступить на шоу.

Ради юбилейного концерта Алла Пугачева перенесла операцию

Пугачёва рассказала, что никогда не была «студийной певицей», а потому и в день собственного юбилея Примадонна захотела петь вживую. При этом Алла Борисовна не стала отрицать, что с годами её голос отнюдь не стал лучше. Желая максимально подготовиться к выступлению, она согласилась пройти обследование в Израиле, после которого врачи посоветовали ей сделать операцию.

«Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы, — рассказала Примадонна. — Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация — дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!» - заверила певица.

По инф. «Аргументы недели»

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