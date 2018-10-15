Валентин Юдашкин отдает всего себя работе и семье

Знаменитому модельеру Валентину Юдашкину 14 октября исполнилось 55 лет. Любовь к шитью у знаменитого кутюрье возникла ещё в самом детстве. Он с удовольствием шил одежду своим одноклассникам и семье. Сейчас его считают лучшим модельером страны, сумевший покорить мировые подиумы. Первое ателье Юдашкин открыл в конце 80-х, продав машину. Рискуя всем он не прогадал и скоро его коллекции стали популярны по всей стране. Модельер начал работать со звёздами российской эстрады и шил одежду даже Наталье Ветлицкой и Алле Пугачевой, которая благодаря Юдашкину стала носить мини.

Пару лет назад поклонники кутюрье всерьёз забеспокоились о здоровье Валентина Абрамовича. Дело в том, что на своем собственном показе он должен был выйти к гостям в конце дефиле, но так и не появился. Позже выяснилось, что его отправили в больницу из-за проблем с почками. Модельер не любит говорить о своём здоровье, но всем уже давно известно, что он болен онкологией. Последнее время Юдашкин выглядит уставшим. Несмотря на это он и его семья мужественно продолжают бороться с поставленным диагнозом. Жена Марина ради любимого отказалась от своей карьеры, чтобы во всем помогать мужу. Они сумели создать крепкую и дружную семью. Друзья же отзываются о своём товарище как о скромном, добром человеке, для которого семья всегда стоит на первом месте. Все они тепло поздравляют именинника с юбилеем, желая ему здоровья и всегда оставаться таким оптимистом.

Сейчас Валентин Абрамович также работает и отвлекается от всех проблем, создавая новые шедевры. В начале месяца в Париже состоялся показ его очередной коллекции. Модельер признаётся, что рядом со своей любящей семьёй может все. Надеемся, что у звездного кутюрье всё наладится и он будет продолжать создавать уникальные коллекцию демонстрируя их всему миру. Не так ли?

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