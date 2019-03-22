В ярких плавках на тёплом пляже: принца Чарльза сфотографировали на отдыхе

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Prince Charles and Camilla have been enjoying the sun at the beach in Barbados. Charles is looking fit at 70. . . . . . . #barbados #beach #70yearsold #charlesandcamilla #princecharles #duchesscamilla #dukeofcornwall #duchessofcornwall #royalholiday #ocean #britishroyalty #futureking #futurequeenconsort #queenelizabethii #clarencehouse #queenelizabethii #birthdaywishes #lovestory #britishroyals #royals #royalfamily #theroyalfamily #buckinghampalace #princewilliam #princeharry

Публикация от Royal Life Europe

Несмотря на радостную жизнь со своей второй женой, с первой супругой у принца Чарльза всё было далеко не так гладко. Счастливый брак принца с леди Дианой развалился за 15 лет, а вскоре после этого случилась страшная трагедия, жертвой которой стала любимая в народе принцесса. Судмедэксперт Ричард Шеперд в своей недавней книге описал подробности автомобильной аварии, унёсшей жизнь леди Ди.

О легендарной принцессе вспоминают даже спустя годы после её смерти, а о ныне живущих представителях королевской семьи СМИ, кажется, не забывают ни на секунду. Немало внимания достаётся главной королевской персоне – самой Елизавете II. Она то и дело оказывается в новостных лентах, причём нередко на суд людской королева приходит вместе со своими модными решениями, которые сразу же разносятся по всему миру. Но даже сама законодательница моды порой идёт на поводу у стильных тенденций. Так, недавно Елизавета II отметилась главным цветом 2019 года, появившись на публике в коралловом платье.

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