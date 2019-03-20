Учёные рассказали об опасности сладких напитков и яиц: сердце может не выдержать!

Учёные рассказали об опасности популярных и любимых многими продуктов. Первыми в списке вредных оказались сахаросодержащие напитки, которые значительно увеличивали риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Те же проблемы с сердцем, считают специалисты, может вызвать чрезмерное употребление яиц или продуктов с высоким содержанием холестерина.

Про опасность разного рода «сладкой воды» знают многие, но учёные решили в очередной раз доказать вред сахаросодержащих напитков в масштабном исследовании. Специалисты из Гарвардского университета изучили данные около 38 тысяч мужчин и 80 тысяч женщин. Добровольцы долгие годы рассказывали специалистам о своём образе жизни, периодически обновляя данные.

Итогом стали печальные новости для любителей сладких напитков. От одного до четырёх таких продуктов в месяц могут увеличить риск преждевременной смерти на 1%, от двух до шести в неделю – на 6%. Самые заядлые любители «сладкой воды», которые пьют от одного и более напитков в день, рискуют больше всего: у таких людей шанс преждевременной смерти повышается на 14-21%.

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В основном причиной смерти становились заболевания сердечно-сосудистой системы. У самых заядлых любителей сладких напитков вероятность такой кончины увеличивалась на 31%. Причём каждая дополнительная выпитая бутылка прибавляла к такому риску ещё 10%. Учёные заметили, что напитки можно поменять на другие, которые содержат заменитель сахара. Это серьёзно сокращало показатель смертности, хотя даже их лучше много не пить, ведь и они могут оказаться вредными.

Другие научные специалисты из Северо-Западного университета в США заявили, что даже яйца могут быть опасны для сердца. К счастью, столь необходимый на любой кухне продукт никто у нас забирать не собирается, хотя и есть слишком много яиц тоже не стоит.

Учёные изучили данные почти 30 тысяч человек. Добровольцы рассказали о своих пищевых предпочтениях, после чего позволили специалистам изучать своё здоровье в течение 31 года. В итоге учёные выяснили, что 300 миллиграммов пищевого холестерина в сутки увеличивают шансы для заболеваний сердца на 17%, а шансы на преждевременную смерть – на 18%.

И всего лишь 3-4 яйца в неделю также повышали эти риски: на 6% для сердечных заболеваний, на 8% для преждевременной смерти. Исследователи отметили, что людям стоит кушать поменьше продуктов с высоким содержанием холестерина.

Специалисты тут же остановили самых впечатлительных из нас: яйца и другие подобные продукты есть не только можно, но и нужно! Всё-таки они содержат полезные питательные вещества, которые очень важны для нашего организма.

О вкусной и здоровой еде вы можете запросто прочитать на портале для пожилых «Мои года». Не забывайте порой пролистывать последние новости питательного раздела, чтобы вовремя обновлять свой рацион: учёные уж больно любят говорить о вредной и полезной пище!

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