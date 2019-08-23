Так роскошь или средство передвижения?

Ну, неймётся нашим думцам! Денно и нощно пекутся они о благе народа. То пенсионный возраст отодвинут, то НДС поднимут, то реформу медицины затеют, после которой проще умереть, чем вылечиться... И вот на днях прозвучала ещё одна инициатива: комитет Госдумы по промышленности предложил запретить использование транспортных средств, чей срок достиг предельной отметки эксплуатации. Соответствующие рекомендации уже направлены в Минтранс и Минпромторг. Автопроизводители, в свою очередь, данную инициативу поддержали. Причиной такого решения стали якобы экологические проблемы автотранспорта, которые обсуждались в Госдуме еще в июне.

А на днях зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина направила соответствующее письмо в различные министерства и ведомства. Правда, там не уточняется, о каких именно сроках эксплуатации идёт речь,

Однако есть подозрение, что это наш недоразвитый автопром подключил свои лоббистские ресурсы, чтобы заставить всех автомобилистов страны оплатить его издержки из-за нелеквидности производимой продукции. Тем более что госпожа Когогина является женой президента КамАЗа Сергея Когогина. А он некоторое время назад сетовал в прессе, что российский рынок грузовиков полной массой 14-40 тонн по итогам текущего года может рухнуть на добрый десяток тысяч единиц. Перспектива для российских автозаводов не радужная. Значит, что надо сделать? Правильно: заставить страну раскошелиться и покупать у автопроизводителей то, что ей сейчас совсем не нужно. То есть нужно-то оно нужно, но качество не то...

По России нынче ездит порядка 3,8 миллиона грузовиков, 65% этого автопарка – старше 15 лет, а средний возраст – около 20 лет! Как удобно: один росчерк законодательного пера – и вводится запрет на эксплуатацию машин старше, скажем, 20 лет. Мгновенный спрос в миллион машин обеспечен! Можно еще, например, повысить транспортный налог на «пожилые» авто в десять раз. Или сразу в сто. Либо ввести запрет въезда таких машин в населенные пункты и на федеральные трассы под страхом драконовских штрафов через «Платон» и предлогом беспощадной борьбы за экологию. Да мало ли что можно придумать «интересного» для автовладельцев, если у директора автозавода жена – депутат Госдумы!

Но это про грузовой транспорт. А что же легковушки?

На легковом рынке тоже совсем нерадостно: продажи падают. Некоторые производители уже уходят из России. Например, «Форд» уже ушел.

А значит, на легковой автопарк тоже вполне можно распространить аналогичные ограничения. Например, из 43,5 млн легковушек, состоящих на учете ГИБДД, 2,65 млн – старше 30 лет. Львиную долю среди этой массы автостарины занимает продукция АвтоВАЗа – «Жигули». 2,65 млн машин – это по нынешним временам объем продаж новых легковушек на рынке России аж почти за два года! Теперь понимаете, насколько это богатая идея для российского автопрома? И оплатить ее придется миллионам российских автовладельцев – больше просто некому. При этом, как считают эксперты, подобный вариант развития событий вполне реален.

Хотя на фоне падения уровня жизни большинства россиян для многих эти машины не только средство передвижения, но и приработка. Особенно в сельской местности и малых городах...

Как считают юристы, запрет на эксплуатацию авто старше какого-то возраста прямо ущемляет право пользования гражданином своим имуществом, машиной в частности. Но это почему-то думцев мало заботит!

– На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому, что на новые у них нет денег! Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя, – заявил телеканалу «360» координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов.

С такой оценкой согласен и председатель ралли-клуба классических автомобилей Станислав Соловьев. Он предложил депутатам выехать за МКАД и посмотреть, на чем ездят россияне: «Волги» старые, «Победы»... Люди на них ездят! И это для них – единственное средство передвижения. Половина Крыма ездит на советском автопроме 70 – 80 годов, – резюмировал Соловьев.

А по мнению автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, запрет на эксплуатацию старых автомобилей может привести к ущемлению прав огромного числа россиян. Тем более, что средний возраст авто в России 12,5 лет.

Кстати, в том же Минпромторге уверены, что «вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого транспорта», – говорят в пресс-службе Минпромторга. В переводе на русский это означает: снизьте цену на отечественные машины, повысьте их качество и уровень зарплаты людей, и не будет проблем...

По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, ограничения можно установить только для коммерческого транспорта, а не для машин, находящихся в частном пользовании. Он также подчеркнул, что при ограничении срока эксплуатации транспорта нужно учитывать пробег, а не только его возраст.

И действительно: у иного машина уже через три года – полная развалина, а у другого – и после двадцати лет как новенькая! Всё зависит от качества ухода за техникой. А значит, нужен, прежде всего, качественный технический контроль каждого автомобиля! Ведь у нас сейчас он чаще всего проводится формально. Но лишать людей транспорта, ориентируясь только на дату изготовления машины, вкорне неправильно!

Очередная инициатива думцев вызвала бурное обсуждение и осуждение и в СМИ, и в интернете. Так что остаётся некоторая надежда, что она не превратится в очередной скандальный закон, возводящий личный автомобиль из средства передвижения в неподъемную для большинства россиян роскошь... Во всяком случае, очень хочется в это верить...

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