Перед уходом из России "Форд" устроит большую распродажу

Компания Ford Sollers, совместное предприятие американского автоконцерна Ford Motor Company и российского ПАО «СОЛЛЕРС», объявила о грядущей в апреле акции, в рамках которой будут существенно понижены цены на автомобили моделей Ford Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta и Ford Explorer.

Напомним, что 27 марта 2019 года Ford Sollers официально заявил о намерении покинуть российский рынок легковых автомобилей, сконцентрировав «усилия на дальнейшем укреплении позиций Ford Transit» (с сохранением выпуска этой модели на заводе в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге) на рынке легкого коммерческого транспорта.

В рамках распродажи авто максимальная скидка с учетом всех действующих маркетинговых программ составит 585 тыс. рублей, сообщает РБК.

В частности, стоимость седанов, хэтчбеков и универсалов Ford Focus всех комплектаций снижена на 175 тыс. рублей. Цена 7-местного внедорожника Ford Explorer будет на 400 тыс. рублей меньше во всех комплектациях. Цена на компактные седаны и хэтчбеки Ford Fiesta опускается на 75 тыс. рублей во всех комплектациях.

Добавим, что совместное предприятие Ford Sollers будет реструктуризировано. Причем американский автоконцерн собирается передать контроль в российском СП своему партнеру Sollers, который в новой структуре будет владеть 51%-ной долей.

К концу июня 2019 года предполагается полностью завершить производство легковых автомобилей Ford с последовательным закрытием двух автомобильных заводов — в Набережных Челнах (Татарстан) и во Всеволожске (Ленинградская область), а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (в Елабуге, Татарстан).

В настоящее время предприятие во Всеволожске собирает модели Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport, а в Елабуге — Kuga, Explorer, Transit и Tourneo.

По инф. rosbalt.ru

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